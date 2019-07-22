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Битва за урожай: будут ли белорусы с хлебом
23.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Не меньше 9,5 миллионов тонн зерна – такую планку установил
В хозяйстве под Минском зерно убирали только один день. Намолотили тысячу тонн. Планируют 15, но дожди мешают. Из-за капризов погоды уборочная по стране стартовала на 10 дней позже обычного. Но урожай неплохой. Главное – успеть его собрать и сохранить.
На видеосвязи с президентом руководители всех регионов, и это дает полную картину. Сейчас по стране собрано уже около полутора миллионов тонн зерна. На всю уборочную кампанию президент отвел 20 дней. Требует минимизировать потери – порой, на поле остается до полумиллиона тонн хлеба.
Президент действует на опережение. Предупреждает – к технике относиться бережнее, сушильные комплексы подготовить к большому объему зерна. Но главное – дисциплина и соблюдение технологий. Тогда можно рассчитывать и на результат.
Александр Лукашенко напомнил о необходимости восстановления госрезерва по зерну. Его нужно довести с 200 до 500 тысяч тонн. Тогда в случае неурожая, например, в следующем году, белорусы будут с хлебом.
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Не меньше 9,5 миллионов тонн зерна – такую планку установил Александр Лукашенко белорусским аграриям. В стране в разгаре уборочная. Президент провел селекторное...
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