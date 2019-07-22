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Битва за урожай: будут ли белорусы с хлебом

23.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Не меньше 9,5 миллионов тонн зерна – такую планку установил Александр Лукашенко белорусским аграриям. В стране в разгаре уборочная. Президент провел селекторное совещание по видеосвязи с помощниками и губернаторами. Будут ли белорусы с хлебом, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

В хозяйстве под Минском зерно убирали только один день. Намолотили тысячу тонн. Планируют 15, но дожди мешают. Из-за капризов погоды уборочная по стране стартовала на 10 дней позже обычного. Но урожай неплохой. Главное – успеть его собрать и сохранить.

«У крестьянина не бывает, как по книжке. Тут импровизация нужна, как у артиста. Было и сухое лето, и влажные дни, и низкие температуры, и очень высокие. Главное, чтобы был конечный результат», – сказала директор сельскохозяйственного предприятия Нина Железнова.

На видеосвязи с президентом руководители всех регионов, и это дает полную картину. Сейчас по стране собрано уже около полутора миллионов тонн зерна. На всю уборочную кампанию президент отвел 20 дней. Требует минимизировать потери – порой, на поле остается до полумиллиона тонн хлеба.

«По-прежнему выявляют массу недостатков, недоработок, откровенного головотяпства, а зачастую приписки. Но это уже нарушение законов. Поэтому генеральному прокурору и министру внутренних дел нужно обратить на это внимание и жестоко за это спрашивать. Нам эти приписки не нужны. Они ведь денег не дают, они сбивают с толку и мешают планировать будущее», – заявил Александр Лукашенко. 

Президент действует на опережение. Предупреждает – к технике относиться бережнее, сушильные комплексы подготовить к большому объему зерна. Но главное – дисциплина и соблюдение технологий. Тогда можно рассчитывать и на результат.

«Виды на урожай хорошие. Прогнозируется, что валовой сбор по всем культурам может быть выше прошлогоднего. Поэтому от всех требуется максимальная отдача, чтобы все, что есть на полях, в конечном итоге оказалось в закромах. Нужно задействовать все имеющиеся резервы. С полей мы должны взять 9,5 млн тонн», – подчеркнул глава государства. 

Александр Лукашенко напомнил о необходимости восстановления госрезерва по зерну. Его нужно довести с 200 до 500 тысяч тонн. Тогда в случае неурожая, например, в следующем году, белорусы будут с хлебом.
 
На сегодня в Беларуси убрано более 20% площадей. Лидер – Брестская область. В этом регионе убрали почти половину полей.



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Не меньше 9,5 миллионов тонн зерна – такую планку установил Александр Лукашенко белорусским аграриям. В стране в разгаре уборочная. Президент провел селекторное...
 
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