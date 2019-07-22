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В Гродно пройдет традиционный Международный турнир памяти А. И. Дубко

23.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Гродно пройдет традиционный Международный турнир памяти А. И. Дубко

Он станет уже 15-м по счету и соберет четверку сильных команд.

В течении трех дней, с 25 по 27 июля, за главный приз будут сражаться:

ХК «Неман Гродно» – серебряный призер экстралиги.

ХК «Юность-Минск» – чемпион экстралиги.

ХК «Сахалин» – чемпион Азиатской лиги.

ХК «Динамо Санкт-Петербург» – победитель двух прошлых турниров.

В Гродно пройдет традиционный Международный турнир памяти А. И. Дубко

Календарь игр

25 июля:

15:00 – игра ХК «Динамо» – ХК «Юность».

18:50 – открытие турнира.

19:00 – игра ХК «Неман» – ХК «Сахалин».

26 июля:

15:00 – игра ХК «Юность» – ХК «Сахалин».

19:00 – игра ХК «Динамо» – ХК «Неман».

27 июля:

13:00 – игра ХК «Сахалин» – ХК «Динамо».

17:00 – игра ХК «Неман» – ХК «Юность».

Закрытие XV Международного турнира памяти А.И. Дубко.

Вход на матчи турнира свободный!

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Он станет уже 15-м по счету и соберет четверку сильных команд. В течении трех дней, с 25 по 27 июля, за главный приз будут сражаться: ХК «Неман Гродно» – серебряный...
 
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