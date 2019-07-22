|
В Гродно пройдет традиционный Международный турнир памяти А. И. Дубко
23.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Он станет уже 15-м по счету и соберет четверку сильных команд.
В течении трех дней, с 25 по 27 июля, за главный приз будут сражаться:
ХК «Неман Гродно» – серебряный призер экстралиги.
ХК «Юность-Минск» – чемпион экстралиги.
ХК «Сахалин» – чемпион Азиатской лиги.
ХК «Динамо Санкт-Петербург» – победитель двух прошлых турниров.
Календарь игр
25 июля:
15:00 – игра ХК «Динамо» – ХК «Юность».
18:50 – открытие турнира.
19:00 – игра ХК «Неман» – ХК «Сахалин».
26 июля:
15:00 – игра ХК «Юность» – ХК «Сахалин».
19:00 – игра ХК «Динамо» – ХК «Неман».
27 июля:
13:00 – игра ХК «Сахалин» – ХК «Динамо».
17:00 – игра ХК «Неман» – ХК «Юность».
Закрытие XV Международного турнира памяти А.И. Дубко.
Вход на матчи турнира свободный!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он станет уже 15-м по счету и соберет четверку сильных команд. В течении трех дней, с 25 по 27 июля, за главный приз будут сражаться: ХК «Неман Гродно» – серебряный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)