Тема недели: Александр Лукашенко провел селекторное совещание по уборочной кампании

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июля провел республиканское селекторное совещание по вопросам уборки урожая. По итогам совещания глава государства поставил ряд задач перед профильными ведомствами и руководством регионов.

«С полей должны взять 9,5 млн т» — Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует максимальной отдачи при проведении уборочной кампании.

«Виды на урожай хорошие. Прогнозируется, что валовой сбор по всем культурам может быть выше прошлогоднего. Поэтому от всех требуется максимальная отдача, чтобы все, что есть на полях, в конечном итоге оказалось в закромах. Нужно задействовать все имеющиеся резервы. С полей мы должны взять 9,5 млн т: и рапс, и кукуруза на зерно, и колосовые, и гречиха, и просо. Ниже нельзя! — подчеркнул Александр Лукашенко. — Нужно задействовать и организовать работу людей и техники так, чтобы восполнить то, что мы потеряли в прошлые годы».





«Залог успеха — четкая организация работы, высокая трудовая и технологическая дисциплина», — отметил глава государства.

Президент отметил, что, несмотря на неплохие условия, нынешняя уборочная кампания непростая: посевы в большинстве случаев высокорослые, имеют хорошую плотность, однако резко отличаются по степени созревания. «Уборка зерновых в этом году, как меня информируют специалисты, началась на десять дней позже обычного. Значит, основную уборку следует завершить в течение двух недель, а за двадцать дней мы однозначно должны закончить уборку», — поставил задачу глава государства.

Еще одна сложность, по его словам, связана с тем, что работы по уборке зерновых по времени накладываются на второй укос трав и массовый сев пожнивных культур. «Поэтому вторая задача: организовать работу так, чтобы мы могли убрать зерновые (конечно, в приоритете), но параллельно, как бы ни было сложно, организовать во всех хозяйствах массовую уборку травянистых кормов. И обязательно (влаги достаточно сейчас) пожнивно, поукосно, где только возможно высевать травянистые корма для того, чтобы получить дополнительные кормовые единицы, — поручил Александр Лукашенко. — Одновременно необходимо убирать лен. Такой сверхнапряженный график работ в период страды бывает редко».

Глава государства потребовал обеспечить жесткий контроль за заготовкой льнотресты и льноволокна, возделыванием рапса. «Рапс — это высокодоходная культура, очень рентабельная. Вы заметили, по России бешеная гибель пчел в связи с тем, что начали высевать в огромных количествах рапс и не вовремя обрабатывать химическими препаратами. Смотрите, чтобы у нас этого не повторилось, потому что разговор будет очень коротким», — предупредил он.

Александр Лукашенко также высказал настороженность, что контролирующие органы по-прежнему выявляют массу недостатков и недоработок.

«Откровенное головотяпство, а зачастую — приписки. Но это уже нарушение закона, поэтому генеральному прокурору и министру внутренних дел надо обратить на это внимание и жестко спрашивать. Нам не нужны эти приписки, они ведь денег не дают. Они сбивают с толку и мешают планировать будущее. Говорят, не хватает механизаторов, не на должном уровне подготовлены техника и зерносушильные комплексы, есть трудности с топливом», — очертил круг проблем глава государства.

Президент напомнил, что обеспечение агропромышленного комплекса во время уборочной капании топливом — это задача правительства. «Премьер-министр должен персонально отвечать за обеспечение комплекса летне-осенних работ в сельском хозяйстве топливом и всем необходимым. За то, что зависит от центра. Остальное — это дело губернаторов», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Он поинтересовался у губернаторов, какова реальная обстановка с уборкой на местах, почему не обеспечена полная готовность техники и почему организациям не хватает топлива, ведь были приняты все необходимые решения. «Хотел бы услышать объективную картину, особенно от Гомельщины. Меня настораживают невысокие темпы уборки на Гомельщине, и, самое главное, сколько можно говорить о низкой урожайности в Гомельской области по зерновым? Мы же договорились: если у вас где-то не растут зерновые, колосовые — высевайте кукурузу, если кукуруза слабо растет — возделывайте зерновые, колосовые и прочее», — подчеркнул глава государства.





В селекторном совещании приняло участие руководство Администрации Президента, Совета Министров, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Комитета государственного контроля. В областных студиях на прямой видеосвязи с Президентом находились губернаторы, помощники главы государства в регионах, а также заместители председателей облисполкомов и Минского горисполкома, курирующие вопросы сельского хозяйства.

Как рассказал журналистам до начала совещания вице-премьер Владимир Дворник, со стороны правительства, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомов существенных, нерешенных проблем в части проведения уборочной кампании нет.

«Сегодня главная задача — убрать вовремя. И, конечно, мы все ждем погоды. Если будет хорошая, организованно ее проведем», — заверил он.

Что касается видов на урожай, то Владимир Дворник сказал: «В этом году урожай будет выше, чем в прошлом».

Такого же мнения придерживается министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько. «Думаю, что более восьми миллионов тонн (зерна. — Прим. БЕЛТА) должны собрать. Аграрии очень осторожны в прогнозах, озвучивании цифр, — отметил он. — Урожай мы соберем однозначно выше прошлого года, сформируем и продовольственную безопасность, и обеспечим животноводство».





Для проведения уборочной кампании задействованы порядка 40 тыс. человек. «Параллельно идет комплекс работ по уборке соломы, подготовке к осенним работам, к севу рапса, озимых культур, накопление удобрений, вывоз органики. Это действительно большой спектр и объем работ, — сказал он. — В этом году мы привлекаем и студентов, которые имеют соответствующее образование, чтобы они получили практический, производственный опыт».

Министр также заверил, что в хозяйствах имеются достаточные запасы топлива. «Благодаря поддержке Президента выделены кредитные ресурсы, имеются запасы топлива из расчета примерно на 21 день вперед», — пояснил он.

Александр Лукашенко требует обратить серьезное внимание на качество уборки урожая и содержание техники

Обращаясь к председателям облисполкомов, Александр Лукашенко потребовал «обратить серьезное внимание на качество уборки».

«Обращаю ваше внимание на потери. Возьмите это на контроль», — поручил губернаторам Президент. По минимальным оценкам, потери во время уборочной составляют полмиллиона тонн, констатировал глава государства. Особо он выделил центральные и северные районы, которые еще массово ведут уборку озимого рапса. «Там потери большие», — выразил обеспокоенность Президент и потребовал не забывать о соблюдении технологии.

«Урожай надо убрать с минимальными потерями, а лучше без них, если это возможно», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко напомнил о необходимости восстановить полутора-двухгодичный запас травянистых кормов.

К этому времени зерновые и зернобобовые убраны примерно на 20% площадей. «Через день-полтора надо героически вести уборку, чтобы за неделю мы вышли за 60%», — сказал глава государства.

Во время селекторного совещания затрагивался вопрос обеспечения хозяйств техникой, топливом. «Что касается покупки комбайнов, мы обратим на это внимание», — сказал Президент. При этом глава государства озвучил главное требование — нормальное содержание техники. Контролировать это — одна из функций милиции, КГК, прокуратуры.





Александр Лукашенко: госрезерв зерна следует довести до 500 тыс. т

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым по итогам уборочной кампании довести объемы государственного резерва зерна до 500 тыс. т.

«В прошлом году все резервы, которые были у нас по зерну, мы отдали. Резервов почти нет. В этом году госзаказ — вопрос вопросов. Все, о чем мы договорились с крестьянами, надо выполнить, выкупить у них зерно и положить в том числе в резерв. В этом и следующем году мы должны восстановить резервы, которые у нас были. Нам нужно собрать миллион тонн, чтобы иметь резерв и накормить народ. Проблем не будет, чтобы люди были с хлебом. В этом году у нас хороший урожай, — сказал глава государства. — Но хотелось бы, чтобы еще и резерв (государственный резерв зерна. — Прим. БЕЛТА) был не 200-300, а может, полмиллиона тонн».

Такой уровень неприкосновенных запасов, по мнению Президента, дает уверенность в обеспеченности зерновыми на случай неурожая и возможность получить дополнительную валютную выручку при необходимости. «Это же деньги, валюта. Если хлеб в закромах есть, в резерве — это валюта. И кто гарантирует, что у нас через год, через два снова не будет засухи, как в прошлом году, и мы не получим урожай? Никто не гарантирует. Поэтому резерв надо восстановить», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент также потребовал неукоснительного выполнения госзаказа по зерну. «Госзаказ — это железобетонно. Никого не надо уговаривать. Все (облисполкомы. — Прим. БЕЛТА) заключили договоры и проавансированы. Поэтому, чтобы не было потом разговоров, что госзаказ не выполнен. Миллион тонн — это для страны почти ничего. Я уверен, что некоторые крестьяне в этом году будут готовы продать и больше. Главное, чтобы мы могли у них купить этот хлеб», — подытожил глава государства.

Александр Лукашенко предлагает увеличить посевы гибридной ржи

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание губернаторов на хорошее качество гибридной ржи, ее устойчивость к погодным условиям и предложил перенимать опыт Витебской области по возделыванию этой культуры.

Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева, как обстоят дела с посевами гибридной ржи. Губернатор доложил, что ее возделывают в Витебской области уже пятый год, сейчас ею заняты площади в 10 тыс. га. Урожайность этой культуры очень высока: даже при неполном соблюдении технологий она составляет 70-80 ц/га.

Президент рассказал, что лично наблюдал за состоянием посевов гибридной ржи и остался доволен увиденным. «Меня поразила эта культура, — признался он. — Была жара страшная, знаю, что там пески (на поле, где посеяна рожь. — Прим. БЕЛТА). Я поражен был, как переносит гибридная рожь наш климат. Отлично. Нигде не полегла. Ровненько, как солдаты, стоит эта рожь».

В этой связи глава государства поручил руководству всех регионов обратить внимание на эту культуру, изучить опыт Витебской области и при необходимости расширить площади посевов гибридной ржи. Тем более что на рынке есть спрос на зерновые, при избытках урожая рожь всегда можно будет продать. «Если нам не нужно столько ржи, мы ее всегда продадим на рынке. Посмотрите на этот опыт и потом мне доложите», — сказал Президент.





Возделывание гибридной диплоидной ржи ведется, в частности, на экспериментальном поле хозяйства «Александрийское», которое часто называют президентским. Глава государства, действительно, регулярно посещает поля этого хозяйства и лично курирует ход сельскохозяйственных работ.

Александр Лукашенко о работе губернатора Могилевской области: вы все-таки добьетесь перелома

Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушав доклад губернатора Могилевской области Леонида Зайца на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая, позитивно оценил предпринимаемые им меры в аграрной сфере.

«Те договоренности, которые у нас с вами достигнуты, выдерживаете. Вы слово в слово доложили о том, о чем мы с вами договаривались. Это свидетельствует о том, что вы все-таки добьетесь перелома в Могилевской области, — считает глава государства. — Главное, что вы понимаете, что надо делать. То, что вы нашли людей (губернатор рассказал о решении проблем с кадрами. — Прим. БЕЛТА), — хорошо. В Могилевской области всегда было нелегко с кадрами. Просто надо найти этих людей, которые хотят и умеют работать, хорошо им заплатить».

«Проблемы всегда были, есть и будут. Но у нас люди на селе не отучились работать», — заметил глава государства

Александр Лукашенко подчеркнул, что аграрии всех регионов в своей деятельности должны учитывать происходящие изменения климата: «Нельзя работать традиционно, как мы 20-30 лет назад работали. А у нас эта инерция еще сохраняется».

Президент также поручил обратить более пристальное внимание на экспериментальные поля по выращиванию зерновых культур и шире распространять имеющийся передовой опыт.





Александр Лукашенко в ближайшее время планирует посетить Гомельскую область

Александр Лукашенко напомнил, что уже не первый раз обращает внимание руководства области на необходимость пересмотра структуры посевных площадей в связи с изменением климата. «Начинайте планировать, что и где вы будете сеять, — потребовал Президент. — Надо вовремя все делать».

«В ближайшее время буду у вас. Готовьтесь, мы обсудим эти проблемы», — сказал глава государства. Он потребовал, чтобы во время поездки ему докладывали не о ходе уборочной, а о том, что будет завтра».

Во время селектора Александр Лукашенко поинтересовался урожайностью рапса в Гомельской области. Она, как проинформировали главу государства, составила 10,7 ц/га. «Это убытки. Не растет рапс — не возделывайте его», — отметил Президент.

«Сегодня в Гомельской области нет возделываемых убыточных культур — есть жесткое нарушение технологической дисциплины и подбора соответствующих почв», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Урожайность зерновых в Гомельской области не превышает 25 ц/га. «Это ненормальная ситуация, поэтому сегодня уже надо думать, как действовать завтра. Для вас единственное спасение в пополнении зернового баланса — это кукуруза», — считает Президент. Он добавил, что от качества ее уборки на зерно зависит обеспеченность белковыми кормами скота и птицы.





«Выполнить железобетонно» — какие задачи поставил Александр Лукашенко на уборочную кампанию

Выполнение плана — закон

Завершая селектор, глава государства напомнил участникам совещания о планах на нынешнюю уборочную кампанию: зерновых и зернобобовых необходимо собрать 8,672 млн т, рапса — 766,3 тыс. т, льноволокна — 52,6 тыс. т, сахарной свеклы — около 5 млн т, кукурузы на зерно — 1,717 млн т, картофеля — 1,1 млн т, овощей — около 600 тыс. т.

«Этот план должен быть железобетонно выполнен, — подчеркнул Президент. — Выполнение плана, который определен, — закон».

При этом Александр Лукашенко отметил, что контролирующие органы должны обращать внимание не на количество комбайнов, участвующих в работах, а на выполнение плана на уборочную. «Госзаказ, заготовка, качество где-то посмотреть — это главное. А мы ходим по пятам и рассказываем, когда сеять, как сеять, когда убирать, какой техникой, — они это уже давно прошли и забыли. Поэтому давайте ориентироваться на основные моменты», — потребовал глава государства.





Восполнить кормовой резерв

«Мы в прошлом неурожайном году за зиму съели все запасы: и не только зерна, но и травянистых кормов, которые лежали в траншеях, в курганах. Надо этот резерв восполнить», — поставил задачу Президент. Он подчеркнул, что в каждом хозяйстве необходимо запасти кормов на полтора-два года. «И сочных, и сухих», — добавил он.

«Спрос будет жесточайший, если вы, не дай бог, провалите ввод в строй сенажных траншей. Мы говорим: надо заготовить, надо заготовить. Но качественных кормов в курганах мы не получим — нужны траншеи. И этот план есть, он должен быть выполнен. Пока по этому году он выполняется процентов на 10-15», — констатировал Александр Лукашенко.

Топливо — личная ответственность премьер-министра

«По топливу мы договорились — это ответственность правительства и лично премьер-министра. По топливу и удобрениям ищите схемы: как только возможно, надо поддержать», — сказал глава государства. Президент также поручил при необходимости поддержать хозяйства зерноуборочной техникой, но при этом обеспечить контроль за ее правильным хранением.

«Юрий Хаджимуратович (министр внутренних дел Юрий Караев. — Прим. БЕЛТА), пожалуйста, подключитесь к этому процессу. Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным», — поставил глава государства задачу министру внутренних дел.

Особое внимание Александр Лукашенко обратил на профилактику ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей: «Пьяниц предостаточно. Законы позволяют с ними разобраться как следует, особенно в уборочную кампанию. Сел за руль в пьяном виде — голову потерял. Ибо он послезавтра угробит несколько человек».





Новые технологии — спасение для бездельников

«Я уже говорил вице-премьеру, хочу, чтобы это услышали губернаторы: рулонный пресс, полимерная пленка — это спасение не только при заготовке травянистых кормов, сенажа и прочего, это спасение для бездельников. Траву скосил, в волок свернул и скрутил в рулон и в пленку, внес консервант и, если не можешь вовремя свезти, — это уже корма, и притом хорошие», — отметил Президент.

По словам главы государства, есть случаи, когда эти прессы лишь стоят под забором, поскольку на них просто не умеют работать. Он сказал, что вся эта техника должна быть задействована во время уборочной. «Это уже относительно новые технологии, и их надо активнее осваивать. Каждому хозяйству, где вы считаете нужным, довести, сколько завернуть сенажа в полимерную пленку, — это спасение», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент добавил, что теоретически реально выйти на урожай и в 10 млн т, если все аккуратно убрать и перевыполнить план по кукурузе, собрав около 2 млн т. зерна. Однако для этого важно технологически правильно высушить ее. «Мы тоже знаем, как это делать: плющите кукурузу и закладываете в полиэтиленовые рукава. Мы знаем, сколько у нас плющилок, их производительность, мы производим в стране полиэтиленовые рукава — уже дефицита нет, — обратил он внимание. — Это дешево, надо этим заниматься».





Без дисциплины — ничего не выполнить

По мнению Александра Лукашенко, добиться высоких результатов во время уборочной кампании можно только при соответствующей дисциплине. В этой связи он поручил усилить борьбу с пьянством в хозяйствах. «Надо помочь руководителям, потому что разговоры, что рынок все отрегулирует, нас приведут не туда, — считает он. — Особое внимание — содержанию техники. Это наиважнейший вопрос, это огромные деньги».

Президент резюмировал, что проведение уборочной кампании, которой уделяется повышенное внимание, не должно мешать осеннему севу, тем более пока погода благоприятствует этим работам.

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