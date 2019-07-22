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Каким будет второй корпус санатория «Берёзка» после реконструкции?

23.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


14 июля 2019 1:36 2898

Каким будет второй корпус санатория "Берёзка" после реконструкции?

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: str3.by

Продолжается реконструкция спального корпуса солигорского санатория «Берёзка», где генеральным подрядчиком выступает СУ-95 ОАО стройтреста № 3 Ордена Октябрьской революции.

В работе по реконструкции задействовано большое количество специалистов. После реконструкции здравница станет полностью модернизированной.К работе строители приступили в апреле 2019 года, а срок сдачи — 25 августа 2019 года. Планируется, что к празднику города реконструкция будет завершена. Уже произведено более 50 процентов работ.

Каким будет второй корпус санатория «Берёзка» после реконструкции?

Основная цель реконструкции — создание максимально комфортных условий для отдыхающих и увеличение площади спального корпуса.

Каким будет второй корпус санатория «Берёзка» после реконструкции?
Каким будет второй корпус санатория «Берёзка» после реконструкции?
Каким будет второй корпус санатория «Берёзка» после реконструкции?
Каким будет второй корпус санатория «Берёзка» после реконструкции?

Изменится внешний вид здания и внутренний вид номеров. Также увеличится площадь помещения: добавится 4 этаж, где будут располагаться номера повышенной комфортности с красивыми витражными выходами. Дополнительная площадь даст возможность расположить больше отдыхающих.

Каким будет второй корпус санатория «Берёзка» после реконструкции?
Каким будет второй корпус санатория «Берёзка» после реконструкции?

В санатории «Берёзка» появятся также панорамные окна от пола до потолка, чтобы открывался красивый вид из апартаментов. Внутри самого спального корпуса появится эксплуатируемый подвал, спелеокомната, не выходя из спального корпуса можно будет воспользоваться спа-процедурами.

Каким будет второй корпус санатория «Берёзка» после реконструкции?
Каким будет второй корпус санатория «Берёзка» после реконструкции?

Строители проводят демонтаж старых покрытий, стен, перегородок, кладку новых стен и перегородок. Вместе с реконструкцией спального корпуса строительно-ремонтные работы выполняются в хозяйственном блоке, где будут размещены подсобные помещения, и в здании склада материальных ценностей.

Каким будет второй корпус санатория «Берёзка» после реконструкции?
Каким будет второй корпус санатория «Берёзка» после реконструкции?
Каким будет второй корпус санатория «Берёзка» после реконструкции?
Каким будет второй корпус санатория «Берёзка» после реконструкции?
Каким будет второй корпус санатория «Берёзка» после реконструкции?
Каким будет второй корпус санатория «Берёзка» после реконструкции?
Каким будет второй корпус санатория «Берёзка» после реконструкции?

Совсем скоро обновлённый санаторий «Берёзка» станет ещё более красивым и притягательным для отдыхающих. Причём, поправить здоровье в нем стремятся не только шахтёры и их семьи, но и гости из ближнего и дальнего зарубежья.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото: Майя Варавка, студентка факультета журналистики БГУ.

Источник: сетевое издание str3.by.

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14 июля 2019 1:36 2898 Каким будет второй корпус санатория "Берёзка" после...
 
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