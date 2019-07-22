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Каким будет второй корпус санатория «Берёзка» после реконструкции?
23.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
14 июля 2019 1:36 2898
Каким будет второй корпус санатория "Берёзка" после реконструкции?
Продолжается реконструкция спального корпуса солигорского санатория «Берёзка», где генеральным подрядчиком выступает СУ-95 ОАО стройтреста № 3 Ордена Октябрьской революции.
Основная цель реконструкции — создание максимально комфортных условий для отдыхающих и увеличение площади спального корпуса.
Изменится внешний вид здания и внутренний вид номеров. Также увеличится площадь помещения: добавится 4 этаж, где будут располагаться номера повышенной комфортности с красивыми витражными выходами. Дополнительная площадь даст возможность расположить больше отдыхающих.
В санатории «Берёзка» появятся также панорамные окна от пола до потолка, чтобы открывался красивый вид из апартаментов. Внутри самого спального корпуса появится эксплуатируемый подвал, спелеокомната, не выходя из спального корпуса можно будет воспользоваться спа-процедурами.
Строители проводят демонтаж старых покрытий, стен, перегородок, кладку новых стен и перегородок. Вместе с реконструкцией спального корпуса строительно-ремонтные работы выполняются в хозяйственном блоке, где будут размещены подсобные помещения, и в здании склада материальных ценностей.
Совсем скоро обновлённый санаторий «Берёзка» станет ещё более красивым и притягательным для отдыхающих. Причём, поправить здоровье в нем стремятся не только шахтёры и их семьи, но и гости из ближнего и дальнего зарубежья.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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14 июля 2019 1:36 2898 Каким будет второй корпус санатория "Берёзка" после...
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