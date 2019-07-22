«Выполнить железобетонно» – Лукашенко поставил задачи на уборочную кампанию

Источник материала: Горецкий вестник

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел республиканское селекторное совещание по вопросам уборки урожая. По итогам совещания глава государства поставил ряд задач перед профильными ведомствами и руководством регионов.





Завершая селектор, глава государства напомнил участникам совещания о планах на нынешнюю уборочную кампанию: зерновых и зернобобовых необходимо собрать 8,672 млн т, рапса – 766,3 тыс. т, льноволокна – 52,6 тыс. т, сахарной свеклы – около 5 млн т, кукурузы на зерно – 1,717 млн т, картофеля – 1,1 млн т, овощей – около 600 тыс. т.

«Этот план должен быть железобетонно выполнен, — подчеркнул Президент. — Выполнение плана, который определен, – закон».

При этом Александр Лукашенко отметил, что контролирующие органы должны обращать внимание не на количество комбайнов, участвующих в работах, а на выполнение плана на уборочную. «Госзаказ, заготовка, качество где-то посмотреть – это главное. А мы ходим по пятам и рассказываем, когда сеять, как сеять, когда убирать, какой техникой, – они это уже давно прошли и забыли. Поэтому давайте ориентироваться на основные моменты», — потребовал глава государства.





«Мы в прошлом неурожайном году за зиму съели все запасы: и не только зерна, но и травянистых кормов, которые лежали в траншеях, в курганах. Надо этот резерв восполнить», — поставил задачу Президент. Он подчеркнул, что в каждом хозяйстве необходимо запасти кормов на полтора-два года. «И сочных, и сухих», — добавил он.

«Спрос будет жесточайший, если вы, не дай бог, провалите ввод в строй сенажных траншей. Мы говорим: надо заготовить, надо заготовить. Но качественных кормов в курганах мы не получим – нужны траншеи. И этот план есть, он должен быть выполнен. Пока по этому году он выполняется процентов на 10-15», – констатировал Александр Лукашенко.





«По топливу мы договорились – это ответственность правительства и лично премьер-министра. По топливу и удобрениям ищите схемы: как только возможно, надо поддержать», — сказал глава государства. Президент также поручил при необходимости поддержать хозяйства зерноуборочной техникой, но при этом обеспечить контроль за ее правильным хранением.

Особое внимание Александр Лукашенко обратил на профилактику ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей.

«Пьяниц предостаточно. Законы позволяют с ними разобраться как следует, особенно в уборочную кампанию. Сел за руль в пьяном виде – голову потерял. Ибо он послезавтра угробит несколько человек».

«Я уже говорил вице-премьеру, хочу, чтобы это услышали губернаторы: рулонный пресс, полимерная пленка – это спасение не только при заготовке травянистых кормов, сенажа и прочего, это спасение для бездельников. Траву скосил, в волок свернул и скрутил в рулон и в пленку, внес консервант и, если не можешь вовремя свезти, – это уже корма, и притом хорошие», — отметил Президент.

По словам главы государства, есть случаи, когда эти прессы лишь стоят под забором, поскольку на них просто не умеют работать. Он сказал, что вся эта техника должна быть задействована во время уборочной. «Это уже относительно новые технологии, и их надо активнее осваивать. Каждому хозяйству, где вы считаете нужным, довести, сколько завернуть сенажа в полимерную пленку, – это спасение», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент добавил, что теоретически реально выйти на урожай и в 10 млн т, если все аккуратно убрать и перевыполнить план по кукурузе, собрав около 2 млн т. зерна. Однако для этого важно технологически правильно высушить ее. «Мы тоже знаем, как это делать: плющите кукурузу и закладываете в полиэтиленовые рукава. Мы знаем, сколько у нас плющилок, их производительность, мы производим в стране полиэтиленовые рукава – уже дефицита нет, – обратил он внимание. – Это дешево, надо этим заниматься».

По мнению Александра Лукашенко, добиться высоких результатов во время уборочной кампании можно только при соответствующей дисциплине. В этой связи он поручил усилить борьбу с пьянством в хозяйствах. «Надо помочь руководителям, потому что разговоры, что рынок все отрегулирует, нас приведут не туда, – считает он. – Особое внимание – содержанию техники. Это наиважнейший вопрос, это огромные деньги».

Президент резюмировал, что проведение уборочной кампании, которой уделяется повышенное внимание, не должно мешать осеннему севу, тем более пока погода благоприятствует этим работам.