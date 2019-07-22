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В Горецком районе задержали изготовителей маковой соломки

23.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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В Горецкий РОВД поступило сообщение от жителя района, что в его деревню на машине приехали незнакомые молодые люди и собирают мак на приусадебных участках граждан. Для проверки информации на место отправились оперативники по наркоконтролю совместно с инспектором ГАИ.

 

В Горецком районе задержали изготовителей маковой соломки

 

Подъезжая к деревне, они обратили внимание легковой автомобиль «Шкода» и приняли меры к его остановке. В машине передвигались трое мужчин – все жители Горок, ранее судимые. При осмотре машины сотрудниками был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором находилось более 700 грамм маковой соломки.

 

 

Возбуждено уголовное дело по ст.328 ч.1 УК Республики Беларусь, а любители мака задержаны и находятся в ИВС Горецкого РОВД.

 

ГИОС УВД Могилевского облисполкома


 
 
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  В Горецкий РОВД поступило сообщение от жителя района, что в его деревню на машине приехали незнакомые молодые люди и собирают мак на приусадебных участках...
 
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