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На жизнь — 474 рубля в месяц. В Беларуси изменился минимальный потребительский бюджет

23.07.2019 20:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси с 1 августа пересмотрят минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп, сообщает Национальный правовой интернет-портал. Изменения предусмотрены постановлением Минтруда № 38 «Об установлении минимальных потребительских бюджетов в ценах июня 2019 года».

На жизнь — 474 рубля в месяц. В Беларуси изменился минимальный потребительский бюджет

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. МПБ применяется как социальный норматив для прогнозирования изменений уровня жизни населения и усиления социальной поддержки нуждающихся граждан.

По мнению чиновников, этих денег достаточно для того, чтобы 30 дней удовлетворять основные физиологические, социальные и культурные потребности человека.

Обновленные с 1 августа минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп будут действовать до конца октября.

Определены следующие размеры минимальных потребительских бюджетов:

  • трудоспособное население — 473 белорусских рубля 67 копеек;
  • пенсионеры — 368 белорусских рублей 92 копейки;
  • студенты — 349 белорусских рублей 16 копеек;
  • дети в возрасте до 3 лет — 300 белорусских рублей 1 копейка;
  • дети в возрасте от 3 до 6 лет — 396 белорусских рублей 92 копейки;
  • дети в возрасте от 6 до 18 лет — 401 белорусский рубль 54 копейки;
  • семья из четырех человек — 369 белорусских рублей 55 копеек;
  • молодая семья из трех человек — 403 белорусских рубля 4 копейки.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Напомним, с 1 августа в Беларуси повысят бюджет прожиточного минимума — до 290,91 рубля (сейчас — 224,02 рубля). Напомним, БПМ пересматривают раз в квартал. 

С 1 августа также вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, а также некоторые детские пособия. Они привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума.

Среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи их четырех человек применяется для определения права белорусов на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; белорусов, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, — льготных кредитов на капремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.

 
 
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