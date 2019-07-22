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В Барановичах заведено уголовное дело на водителя, сбившего насмерть школьницу
23.07.2019 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Барановичах возбуждено уголовное дело в отношении водителя микроавтобуса,
Авария произошла днем 22 июля. Местный житель 1962 года рождения, управляя грузовым микроавтобусом Mercedes Sprinter, на пешеходном переходе сбил жительницу Ляховичей 1976 года рождения и ее дочь. От полученных травм девочка скончалась на месте, женщина не пострадала. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета в отношении водителя возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение
По информации Госавтоинспекции Брестской области, в регионе с начала года произошло 42 ДТП с участием детей (на пять меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). В авариях погибли восемь несовершеннолетних, 39 получили травмы различной степени тяжести.
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В Барановичах возбуждено уголовное дело в отношении водителя микроавтобуса, сбившего насмерть 12-летнюю девочку, сообщил БЕЛТА официальный представитель...
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