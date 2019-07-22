В Беларуси «бюджетники» будут раз в год получать выплаты на оздоровление

Правительство рассматривает вопрос о поощрении работников бюджетной сферы единовременной выплатой на оздоровление. Об этом заявил член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Анатолий ДАШКО.
Предполагается, что пособие можно будет получать раз в год к отпуску. Это единовременная выплата в размере половины оклада, пишет
Законопроектом также планируется урегулировать вопросы назначения материальной помощи. Ожидается, что документ будет рассмотрен Палатой представителей на осенней сессии.