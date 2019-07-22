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В Беларуси «бюджетники» будут раз в год получать выплаты на оздоровление

23.07.2019 18:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси «бюджетники» будут раз в год получать выплаты на оздоровление
Фото из открытых источников

Правительство рассматривает вопрос о поощрении работников бюджетной сферы единовременной выплатой на оздоровление. Об этом заявил член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Анатолий ДАШКО.

В Беларуси «бюджетники» будут раз в год получать выплаты на оздоровление «Сгорает» ли неиспользованный отпуск?

Предполагается, что пособие можно будет получать раз в год к отпуску. Это единовременная выплата в размере половины оклада, пишет БЕЛТА. Новшество предусмотрено законопроектом «Об изменении законов по вопросам оплаты труда работников бюджетных организаций».

Законопроектом также планируется урегулировать вопросы назначения материальной помощи. Ожидается, что документ будет рассмотрен Палатой представителей на осенней сессии.

 
 
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Предполагается, что единовременная выплата составит половину оклада работника.
 
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