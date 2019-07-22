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Беларусбанк повышает комиссию за снятие наличных и просмотр баланса

23.07.2019 19:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусбанк повышает комиссию за снятие наличных и просмотр баланса
Фото из открытых источников

С 1 августа Беларусбанк пересмотрит размеры вознаграждений за некоторые операции по карточкам. К примеру, вырастет комиссия за снятие наличных и просмотр баланса в банкоматах других банков.

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Так, за снятие наличных в банкоматах других банков нужно будет платить 2,5% суммы без учета вознаграждения других банков (сейчас – 2%), за безналичный платеж по реквизитам, указанным держателем карточки в каналах дистанционного обслуживания банка, - 75 копеек за каждый платеж (сейчас – 50 копеек).

За просмотр баланса по карточке:

  • в устройствах других банков-резидентов будет взиматься 1 рубль / 0,5 доллара или евро / 35 российских рублей (сейчас – 0,5 рубля / 0,3 доллара или евро / 20 российских рублей соответственно);
  • в устройствах банков-нерезидентов – 1,5 рубля / 0,8 доллара или евро / 45 российских рублей (сейчас – 1 рубль / 0,5 доллара или евро / 35 российских рублей соответственно).

Кроме того, изменены размеры вознаграждений за обслуживание карточек, перевыпуск в случае утери, изготовление дубликатов, блокировку международных карточек, за пользование услугой SMS-оповещения по счетам, открытым в иностранной валюте.

 
 
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Комиссия предусмотрена за снятие наличных и просмотр баланса в «чужих» банкоматах.
 
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