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Новости экономики за 23.07.2019

23.07.2019 20:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Логойске построят завод по производству котлет и других полуфабрикатов глубокой заморозки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 23.07.2019

Новейшие технологии позволят предприятию выйти в число лидеров мясоперерабатывающей отрасли по производству продукции глубокой заморозки и покрыть спрос всех любителей фастфуда. Сейчас проект строительства – в стадии обсуждения. По бизнес-плану новое предприятие должно выпускать 16 т котлет замороженных и 5 т бекона нарезанного в сутки. Уже известно, что основным потребителем этой продукции станут рестораны McDonalds.

БРАТЬ ПЛАТУ ЗА САМОВЫВОЗ ТОВАРА ИЗ ПУНКТА ВЫДАЧИ НЕПРАВОМЕРНО

Новости экономики за 23.07.2019

Популярный интернет-магазин берет деньги за самовывоз товара. Эта новость вызвала шквал обсуждений и комментариев в сети.

МАРТ прокомментировал правомерность действий продавца. По правилам торговли и в соответствии с законом о защите прав потребителей, продавец не имеет права навязывать дополнительные платные услуги. Можно согласовать стоимость доставки товара и предупредить об этом покупателя. А вот расходы продавца по перемещению товара внутри своих торговых площадей и офисов должны включаться в стоимость товара. То есть брать плату за выдачу покупки на месте – неправомерно.

«БЕЛАРУСБАНК» ПОВЫШАЕТ КОМИССИЮ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КАРТОЧКАМИ

«Беларусбанк» с 1 августа изменит комиссию по операциям с карточками. Так, за снятие наличных в банкоматах других банков придётся заплатить 2,5% от суммы. Посмотреть баланс на карточке в банкомате банка-резидента будет стоить 1 рубль и 1 рубль 50 копеек, если банк-нерезидент.

Новости экономики за 23.07.2019

Кроме того, изменены размеры вознаграждений за обслуживание карточек, перевыпуск в случае утери, изготовление дубликатов, блокировку международных карточек, за пользование услугой SMS-оповещения по счетам, открытым в иностранной валюте.

Мобильным абонентам пришли огромные задолженности из-за технического сбоя

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В Логойске построят завод по производству котлет и других полуфабрикатов глубокой заморозки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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