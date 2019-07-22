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Мобильным абонентам пришли огромные задолженности из-за технического сбоя

23.07.2019 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Со списанием крупных сумм со счетов абонентов известного мобильного оператора разобрались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мобильным абонентам пришли огромные задолженности из-за технического сбоя

Напомним, пользователи обнаружили огромные задолженности без видимых на то причин. Баланс у некоторых доходил до минус 5000 рублей. Мобильный оператор объяснил некорректные суммы балансов техническим сбоем. При этом списаний с лицевых счетов не было.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Со списанием крупных сумм со счетов абонентов известного мобильного оператора разобрались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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