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Бага: «У нас каждый игрок – лидер в раздевалке и на базе, и на поле»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В этом сезоне у «Русенборга» не все так гладко: команда занимает 6 место в чемпионате Норвегии отставая от лидера – «Мольде» – на 9 очков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Такое положение команды можно списать на невзрачный старт. Потому что в последних 6 матчах внутреннего первенства у «Русенборга» 5 побед. К тому же, не будем забывать, что 4 сезона кряду именно эта команда неизменно становилась чемпионом страны. В первом раунде квалификации норвежцы по сумме двух встреч разгромили североирландский «Линфилд» – 6:0.
Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
У БАТЭ сейчас есть кадровые проблемы. Из-за травм не сыграют Егор Филипенко и Виллюм Тор Виллюмссон. Также затянулось лечение вратаря – Дениса Щербицкого. К слову, сегодня стало известно, о возвращении Сергея Черника – экс-игрока национальной сборной и БАТЭ. Ну а в матче с «Русенборгом» ворота борисовского клуба скорее всего будет защищать Антон Чичкан. Алексей Бага уверен в тех, кто завтра выйдет на поле.
Алексей Бага:
Игра БАТЭ и «Русенборга» состоится 24 июля на «Борисов – Арене». Старт в 20:00. Ответная — пройдет в следующую среду в Норвегии.
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Новости Беларуси. В этом сезоне у «Русенборга» не все так гладко: команда занимает 6 место в чемпионате Норвегии отставая от лидера – «Мольде» – на 9...
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