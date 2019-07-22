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Вводится уголовная ответственность за использование допинга в спорте и реабилитацию нацизма
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Глава государства подписал и закон об изменениях в Уголовном кодексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, корректировка коснулась антинаркотических статей – благодаря снижению нижнего порога наказания их будут назначать более избирательно. Вводится уголовная ответственность за использование допинга в спорте, а также реабилитацию нацизма.
Михаил Бедункевич, начальник управления по противодействию экстремизму ГУБОПик МВД Беларуси:
Документы вступят в силу через 6 месяцев после официального опубликования.
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Новости Беларуси. Глава государства подписал и закон об изменениях в Уголовном кодексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, корректировка...
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