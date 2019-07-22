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Официально: Лукашенко пригласили туда, где Путина посчитали неуместным

23.07.2019 20:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко получил приглашение принять участие в мероприятиях в Польше, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, сообщила Sputnik пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"Приглашение президента Польши (Анджея Дуды - прим.) на имя президента Беларуси принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, действительно, поступило", - рассказала Эйсмонт.

По ее словам, пока вопрос о визите Лукашенко находится на стадии рассмотрения.

Памятные мероприятия, посвященные началу Второй мировой, проводятся в Польше ежегодно 1 сентября. Именно в этот день в 1939-м году в Гданьске на мысе Вестерплатте упали первые немецкие бомбы.

Получили приглашения также лидеры стран НАТО, Евросоюза и Восточного партнерства, включая Беларусь. Присутствие Владимира Путина польские власти посчитали неуместным.

Вторая мировая война стала крупнейшим вооруженным конфликтом за всю историю человечества – в ней так или иначе участвовали 62 страны из 73 существовавших на тот момент. Боевые действия велись на трех континентах и во всех океанах. 
 
 
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Александр Лукашенко получил приглашение принять участие в мероприятиях в Польше, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, сообщила Sputnik пресс-секретарь...
 
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