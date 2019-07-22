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Министр: Россия и Беларусь близки к достижению договорённостей по тарифу на транзит нефти

23.07.2019 20:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия и Беларусь продолжают обсуждать вопрос повышения тарифов на транзит российской нефти по белорусской территории.

"Мы должны этот разговор продолжить на этой неделе. В целом, мы близки к договорённости", - сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Беларусь 1 июля официально обратилась в "Транснефть" с предложением повысить с 1 августа 2019 года тариф на транзит нефти по своей территории на 21,7% с учетом недополучения $23 млн из-за ограничения транзита, связанного с прекращением в конце апреля приема европейскими потребителями загрязненной хлоридами нефти из РФ. В "Транснефти" 11 июля подчеркнули, что не считают возможным согласовать предложение.

Также сообщалось, что 13 июля вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак и вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко должны были обсудить тариф на транзит нефти по территории республики. Российский вице-премьер отмечал, что минимально тариф может вырасти до российского уровня, но у России есть некое компромиссное предложение, которое он не озвучил.


Источник агентства "Интерфакс-Запад" сообщал, что предложения по тарифам будут внесены для принятия окончательного решения на уровне президентов двух стран. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 18 июля провели переговоры в Петербурге.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поставке в Беларусь по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти, 24 апреля загрязненную нефть прекратили принимать Украина, Польша и Германия. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая. Транзит нефти на Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Беларусь начаты 9 июня.
 
 
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Россия и Беларусь продолжают обсуждать вопрос повышения тарифов на транзит российской нефти по белорусской территории.
 
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