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В России насчитали 655 тысяч белoрусов

23.07.2019 20:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Согласно новому выпуску «Мониторинга экономической ситуации в России», на 1 июня 2019 года в России находилось 655,8 тысяч граждан Беларуси. Мониторинг был подготовлен Институтом Гайдара и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

По сравнению с предыдущим годом число временно пребывающих в России беларусов выросло на 38,2 тысяч человек – в июне 2018 года их было 617,6 тысяч. За последние пять лет самое высокое число мигрантов из Беларуси было зарегистрировано в 2016 году – 711,2 тысяч человек, самое низкое – в 2015 году (551,9 тысяч человек).

При этом за январь-апрель 2019 года прирост мигрантов из Беларуси сократился по сравнению с 2018 годом и составил 2,8 тысяч человек (против 3,5 тысяч за тот же период прошлого года). Самый низкий прирост наблюдался в 2016 году – 500 человек за период январь-апрель.

В целом в январе-апреле 2019 года в России зафиксирован самый высокий за последние 10 лет миграционный прирост населения — 98 тысяч человек (за тот же период прошлого года прирост составил 57,1 тысячи человек).
 
 
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Согласно новому выпуску «Мониторинга экономической ситуации в России», на 1 июня 2019 года в России находилось 655,8 тысяч граждан Беларуси. Мониторинг был подготовлен...
 
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