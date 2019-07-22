В России насчитали 655 тысяч белoрусов

По сравнению с предыдущим годом число временно пребывающих в России беларусов выросло на 38,2 тысяч человек – в июне 2018 года их было 617,6 тысяч. За последние пять лет самое высокое число мигрантов из Беларуси было зарегистрировано в 2016 году – 711,2 тысяч человек, самое низкое – в 2015 году (551,9 тысяч человек).





При этом за январь-апрель 2019 года прирост мигрантов из Беларуси сократился по сравнению с 2018 годом и составил 2,8 тысяч человек (против 3,5 тысяч за тот же период прошлого года). Самый низкий прирост наблюдался в 2016 году – 500 человек за период январь-апрель.





В целом в январе-апреле 2019 года в России зафиксирован самый высокий за последние 10 лет миграционный прирост населения — 98 тысяч человек (за тот же период прошлого года прирост составил 57,1 тысячи человек).