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Константин Боровой попросил политического убежища в США
Источник материала: Партизан
Бывший председатель Партии экономической свободы России и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки».
По словам политика, в России некие люди следили за его перемещениями в течение нескольких лет. В конце 2014 года Боровой покинул Россию и переехал в Лос-Анджелес.
«Я решил не испытывать судьбу. Я на всякий случай попросил политическое убежище в США», — сказал он.
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Бывший председатель Партии экономической свободы России и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США. Об этом он заявил в...
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