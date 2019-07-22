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Константин Боровой попросил политического убежища в США

23.07.2019 19:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший председатель Партии экономической свободы России и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки».



По словам политика, в России некие люди следили за его перемещениями в течение нескольких лет. В конце 2014 года Боровой покинул Россию и переехал в Лос-Анджелес.

«Я решил не испытывать судьбу. Я на всякий случай попросил политическое убежище в США», — сказал он.
 
 
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Бывший председатель Партии экономической свободы России и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США. Об этом он заявил в...
 
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