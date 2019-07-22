С 1 августа в Беларуси значительно повысят бюджет прожиточного минимума

С 1 августа в Беларуси повышается размер бюджета прожиточного минимума (БПМ). Изменения предусмотрены постановлением Министерства труда и социальной защиты от 19 июля 2019 года №37. Информация об этом размещена на Национальном правовом интернет-портале .

Так, с начала месяца БПМ в среднем на душу населения составит 290,91 руб. (сейчас – 224,02 руб.). Прибавка составит 66,89 руб.

БПМ утверждается правительством ежеквартально и зависит от цен последнего месяца каждого квартала. Причем БПМ рассчитывается отдельно для трудоспособного населения, пенсионеров, студентов, детей до 3 лет, от 3 до 6 лет, а также от 6 до 18 лет (в среднем на душу населения). Обычно данная величина изменяется в начале февраля, мая, августа и ноября каждого года.

С 1 августа утверждены следующие размеры бюджета прожиточного минимума:

трудоспособное население – 257,05 руб. (сейчас – 249,98 руб.);

пенсионеры – 176,75 руб. (сейчас – 171,3 руб.);

студенты – 223,93 руб. (сейчас – 216,97 руб.);

дети в возрасте до 3 лет – 147,18 руб. (сейчас – 143,09 руб.);

дети в возрасте от 3 до 6 лет – 203,38 руб. (сейчас – 197,42 руб.);

дети в возрасте от 6 до 18 лет – 250,19 руб. (сейчас – 242,9 руб.).

Эти показатели будут действовать с 1 августа по 31 октября 2019 года.

Напомним, что БМП применяется при определении размеров минимальных трудовых и социальных пенсий, надбавок, повышений пенсий и доплат людям старших возрастов. Также от данной величины зависят размеры некоторых детских и других пособий. БПМ служит критерием оценки при определении права граждан на некоторые виды соцподдержки.

СПРАВКА «АиФ»

Бюджет прожиточного минимума – это стоимостная величина минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека, обеспечения его жизнедеятельности. Проще говоря, это денежный минимум, который необходим человеку, чтобы выжить.