|
С 1 августа в Беларуси значительно повысят бюджет прожиточного минимума
23.07.2019 20:56 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
С 1 августа в Беларуси повышается размер бюджета прожиточного минимума (БПМ). Изменения предусмотрены постановлением Министерства труда и социальной защиты от 19 июля 2019 года №37. Информация об этом размещена на
Так, с начала месяца БПМ в среднем на душу населения составит 290,91 руб. (сейчас – 224,02 руб.). Прибавка составит 66,89 руб.
БПМ утверждается правительством ежеквартально и зависит от цен последнего месяца каждого квартала. Причем БПМ рассчитывается отдельно для трудоспособного населения, пенсионеров, студентов, детей до 3 лет, от 3 до 6 лет, а также от 6 до 18 лет (в среднем на душу населения). Обычно данная величина изменяется в начале февраля, мая, августа и ноября каждого года.
С 1 августа утверждены следующие размеры бюджета прожиточного минимума:
Эти показатели будут действовать с 1 августа по 31 октября 2019 года.
Напомним, что БМП применяется при определении размеров минимальных трудовых и социальных пенсий, надбавок, повышений пенсий и доплат людям старших возрастов. Также от данной величины зависят размеры некоторых детских и других пособий. БПМ служит критерием оценки при определении права граждан на некоторые виды соцподдержки.
СПРАВКА «АиФ»
Бюджет прожиточного минимума – это стоимостная величина минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека, обеспечения его жизнедеятельности. Проще говоря, это денежный минимум, который необходим человеку, чтобы выжить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БПМ в среднем на душу населения составит 290,91 руб. Это на 66,89 руб. больше, чем сейчас.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)