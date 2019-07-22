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Александра Саснович потерпела седьмое поражение подряд. На этот раз от 209-й ракетки мира
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление в Юрмале в первом раунде, уступив сербке Нине Стоянович — 6:4, 3:6, 4:6.
Недавно расставшаяся со своим тренером Саснович, к сожалению, пока не может выбраться из игрового кризиса. На турнире в Латвии она не смогли справиться с игроком из третьей сотни рейтинга WTA. Причем по ходу третьего сета белоруска вела со счетом 4:1, но затем проиграла пять геймов подряд.
Проигрыш от 209-й ракетки мира стал для Александры седьмым подряд. Последнюю победу она одержала 7 мая, когда сломила сопротивление словачки Анны Каролины Шмидловой в 1/16 финала турнира в Риме. Отметим, что в этой серии Саснович лишь дважды уступила соперницам, которые были выше нее в рейтинге — Симоне Халеп и Наоми Осаке.
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Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление в Юрмале в первом раунде, уступив сербке Нине Стоянович - 6:4, 3:6, 4:6.
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