﻿ Александра Саснович потерпела седьмое поражение подряд. На этот раз от 209-й ракетки мира. 21.by
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Александра Саснович потерпела седьмое поражение подряд. На этот раз от 209-й ракетки мира

23.07.2019 20:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление в Юрмале в первом раунде, уступив сербке Нине Стоянович — 6:4, 3:6, 4:6.


Фото: Reuters

Недавно расставшаяся со своим тренером Саснович, к сожалению, пока не может выбраться из игрового кризиса. На турнире в Латвии она не смогли справиться с игроком из третьей сотни рейтинга WTA. Причем по ходу третьего сета белоруска вела со счетом 4:1, но затем проиграла пять геймов подряд.

Проигрыш от 209-й ракетки мира стал для Александры седьмым подряд. Последнюю победу она одержала 7 мая, когда сломила сопротивление словачки Анны Каролины Шмидловой в 1/16 финала турнира в Риме. Отметим, что в этой серии Саснович лишь дважды уступила соперницам, которые были выше нее в рейтинге — Симоне Халеп и Наоми Осаке.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление в Юрмале в первом раунде, уступив сербке Нине Стоянович - 6:4, 3:6, 4:6.
 
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