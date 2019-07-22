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Марк Эспер утвержден на посту главы министерства обороны США - Сенат
Источник материала: Интерфакс
Сенат США во вторник утвердил Марка Эспера на посту главы Пентагона, сообщает американская пресса.
Эспер заручился мощной поддержкой сенаторов, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии, отмечают издания.
"За" его кандидатуру проголосовали 90 сенаторов, "против" - 8.
Пост главы Пентагона оставался вакантным в течение семи месяцев, это самый длительный срок в истории, когда у американского оборонного ведомства не было руководителя.
В конце июня президент США Дональд Трамп назначил Эспера и.о. главы Пентагона.
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Сенат США во вторник утвердил Марка Эспера на посту главы Пентагона, сообщает американская пресса. Эспер заручился мощной поддержкой сенаторов, представляющих...
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