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Марк Эспер утвержден на посту главы министерства обороны США - Сенат

23.07.2019 19:49 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Сенат США во вторник утвердил Марка Эспера на посту главы Пентагона, сообщает американская пресса.

Эспер заручился мощной поддержкой сенаторов, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии, отмечают издания.

"За" его кандидатуру проголосовали 90 сенаторов, "против" - 8.

Пост главы Пентагона оставался вакантным в течение семи месяцев, это самый длительный срок в истории, когда у американского оборонного ведомства не было руководителя.

В конце июня президент США Дональд Трамп назначил Эспера и.о. главы Пентагона.

 
 
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Сенат США во вторник утвердил Марка Эспера на посту главы Пентагона, сообщает американская пресса. Эспер заручился мощной поддержкой сенаторов, представляющих...
 
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