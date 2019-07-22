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Белорусы просят власти разрешить постоянную регистрацию в садовых товариществах

23.07.2019 21:06 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Группа белорусских граждан посредством открытой петиции обратилась в МВД Беларуси с просьбой разрешить постоянную регистрацию в садовых товариществах Беларуси. Именно там проживает немало людей, хотя официально они остаются зарегистрированными по другим адресам.

"Все больше белорусских граждан выбирают в качестве постоянного места проживания дома в садовых товариществах, в то время как государство лишает их права быть зарегистрированными по месту проживания", - говорится в письме, опубликованном на сайте Petition.by.

Авторы петиции обращают внимание на двусмысленность белорусского законодательства. С одной стороны, оно требует регистрации по месту жительства, с другой – запрещает регистрироваться там, где человек проживает реально, если речь идет о садовых товариществах.

В результате те, кто проживает в садовых товариществах, либо регистрируются у своих родственников, либо ищут возможность оформления платной регистрации, либо вовсе остаются незарегистрированными.

Белорусы просят власти разрешить постоянную регистрацию в садовых товариществах
Обращая внимание на сложности любого из вышеперечисленных вариантов, в петиции отмечают, что Российская Федерация уже разрешила своим гражданам такой вид регистрации.

Вопросы постоянно регистрации в садовых товариществах в Беларуси время от времени возникают, и чиновники каждый раз объясняют, что занимаются ими. Однако каждый раз они объясняют, что в садовых товариществах могут отсутствовать социальные гарантии. Именно это является главным препятствием в создании механизма разрешения регистрации в садовых товариществах, говорится в петиции.

"Но ведь жители садовых товариществ уже являются жителями этих СТ, независимо от так называемых социальных гарантий", - отмечают авторы петиции.

 
 
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Группа белорусских граждан посредством открытой петиции обратилась в МВД Беларуси с просьбой разрешить постоянную регистрацию в садовых товариществах Беларуси....
 
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