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Джонсон - премьер нового типа, с большим набором отрицательных качеств - опрос

23.07.2019 20:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Британцы считают Бориса Джонсона премьер-министром нового типа, но сомневаются в его способности справиться со стоящими задачами - таковы результаты опроса общественного мнения, опубликованные во вторник на сайте британского Центра исследования общественного мнения YouGov.

В частности, 52% опрошенных британцев полагают, что Джонсон - "премьер-министр совершенно нового типа", однако, только каждый пятый (20%) респондент ожидает, что он будет "подходящим или сильным" премьер-министром, по сравнению с половиной (50%), которые считают его "жалким или ужасным".

Кроме того, лишь четверть респондентов (26%) считает, что Джонсон достойно выполнял обязанности министра иностранных дел по сравнению почти с половиной опрошенных, которые считают, что он был плохим главой внешнеполитического ведомства.

В то же время, около половины участников опроса положительно отзываются о его работе на посту мэра Лондона, в то время как 29% опрошенных были недовольны Джонсоном, когда он занимал эту должность.

Количество считающих Джонсона приятным человеком несколько больше (43%), чем тех, кто придерживается противоположного мнения (41%).

Менее четверти (23%) участников опроса считают Джонсона расистом.

Тем не менее, только каждый пятый (20%) считает, что он заслуживает доверия, по сравнению с числом опрошенных (58%), которые считают его ненадежным.

Британцы также считают Джонсона скорее нерешительным (43%), чем уверенным в принятии решений (38%), и гораздо больше опрошенных считают его некомпетентным (53%), чем компетентным (29%). Когда речь идет о проблемах простых людей, значительно больше думают, что он не идет на контакт с народом (63%).

Люди, которые положительно относятся к Борису Джонсону, описывают его как "харизматичного", "эксцентричного", "яркого", "не такого, как все" и "умного".

Люди, которые имеют неблагоприятное представление о Джонсоне, называют его "шутом", "лжецом" и "клоуном".

Результаты опроса также показали, что Борис Джонсон в значительной степени менее популярен своего предшественника Терезы Мэй.

Данные опроса указывают и на более негативное отношение публики к новому лидеру Консервативной партии, чем к Терезе Мэй, когда она вступила в должность. Трое из десяти опрошенных (31%) положительно относится к кандидатуре Джонсона и почти вдвое больше (58%) относятся отрицательно. В сравнении с Джонсоном, в 2016 году около половины опрошенных британцев положительно отозвались о кандидатуре Терезы Мэй.

Ранее во вторник стало известно, что бывший глава британского МИД Джонсон по итогам голосования избран новым лидером Консервативной партии Великобритании.

Ожидается, что Джонсон займет пост премьера страны в среду.

 
 
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Британцы считают Бориса Джонсона премьер-министром нового типа, но сомневаются в его способности справиться со стоящими задачами - таковы результаты опроса...
 
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