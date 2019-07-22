Что надо сделать в Беларуси, чтобы жить лучше? Только цифры и факты

Источник материала: Аргументы и факты

Численность населения Беларуси около 9,5 млн человек. Демографы не перестают повторять о том, что рождаемость в стране падает, поэтому необходимо решать задачи по ее повышению.

Какие меры в связи с этим собираются предпринимать, а также как намереваются действовать, чтобы сократить смертность и оптимизировать миграционные потоки, «АиФ» рассказала первый заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Республики Беларусь Людмила БОРОВИК.

- К сожалению, суммарный коэффициент рождаемости в Беларуси составляет сейчас 1,5 ребенка на одну женщину, - поделилась с «АиФ» результатами аналитического отчета о реализации в 2016-2017 годах Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года, подготовленного экспертами, представляющими различные круги белорусского сообщества по социальной компоненте устойчивого развития Людмила БОРОВИК. – Поставлен целевой ориентир достичь 1,8, но это все равно будет суженный режим воспроизводства. Если ситуация сохранится и дальше, в долгосрочной перспективе существует реальная угроза сокращения численности населения страны. К тому же, даже за последние два года рождаемость вновь упала, хотя казалось, что к 2015 году ситуация улучшилась.

Повод задуматься

К позитивным тенденциям Людмила Боровик отнесла снижение смертности населения, хотя по-прежнему мы обгоняем по этому показателю европейские страны, а уровень смертности в сельской местности в 2,2 раза выше, чем в городе.

- У нас также сохраняется различие по уровню смертности мужчин и женщин, - отметила эксперт. – Тревогу вызывает достаточно высокий уровень смертности мужчин трудоспособного возраста – в 4 раза выше, чем трудоспособных женщин. К важным критериям относится показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении: Беларусь поставила задачу по этому показателю максимально приблизиться к уровню европейских стран – 77 лет в 2030 году. Сегодня ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 74,4 года – это самый высокий показатель за последние двадцать лет. Вместе с тем, у нас сохраняется гендерный дисбаланс: женщины живут дольше, и разрыв между ожидаемой продолжительностью жизни женщин и мужчин достигает почти 10 лет. В развитых странах эта разница чуть более 5 лет.

По мнению эксперта, более важным является рост ожидаемой продолжительности здоровой жизни, которая сегодня составляет чуть более 65 лет. Поставлена задача к 2030 году достичь уровня 69 лет и к 2035 году – 72 года.



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Увы, не молодеем

Во всех странах население стареет быстрыми темпами. Беларусь не исключение: сегодня коэффициент старения населения составляет 14,7%. Но, если, например, в Германии постарение населения в большей мере связано с увеличением ожидаемой продолжительности жизни, то в Беларуси значимый фактор – сокращение доли детей (0-15 лет).

- Поэтому одна из важнейших задач для нашей страны – повышение рождаемости, что требует создания дополнительных стимулов к рождению вторых-третьих детей и разработки комплекса мер по формированию условий для совмещения трудовой деятельности и выполнения семейных обязанностей, например, посредством развития гибких форм занятости женщин, - акцентирует внимание специалист. – При разработке демографической политики необходимо также учесть, чтобы социальные гарантии в виде семейного капитала не стали главным мотивом к рождению детей.

Влияние на другие сферы

Постарение населения в Беларуси ведет к росту демографической нагрузки на трудоспособное население и увеличению социальных расходов на пенсионное обеспечение. Положение усугубляется, по мнению Людмилы Боровик, устойчивым сокращением численности занятых в экономике.

С одной стороны, сегодня уровень занятости населения достаточно высок – 83% трудоспособного населения по данным выборочного обследования. С другой, не секрет, что до конца не решена проблема избыточной численности работников на производстве.

- К основным проблемам в сфере занятости относятся и низкая эффективность использования трудовых ресурсов, что проявляется в невысокой производительности труда: мы в 3-4 раза отстаем от развитых стран по ее уровню. Кроме того, у нас сохраняется проблема вынужденной неполной занятости на производстве, остается высокой неформальная занятость. Я бы еще выделила такую проблему, как нерациональная отраслевая структура занятых, - говорит эксперт. - Прежде всего, это невысокая доля сферы услуг, которая представлена достаточно низкооплачиваемыми рабочими местами и развивается в основном за счет торговли. В то время как в странах ЕС, преимущественно развивается финансовая, профессиональная и научная деятельность, растет доля занятых в IT-секторе, образовании, здравоохранении. Поэтому нам нужно делать упор на приоритетное развитие отраслей с высокой добавленной стоимостью. При этом, конечно, нужно создавать доступные рабочие места для уязвимых категорий населения, рабочие места с достойной оплатой труда в сельской местности.



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Стар да удал

Постарение кадров отражают следующие цифры: доля молодежи среди работников сократилась до 19,2%, наблюдается активный отток молодых людей в возрасте до 30 лет за рубеж. При этом доля лиц старше 55 лет возросла до 18%.

- К проблемным вопросам относится и трудоустройство выпускников по специальности, - обращает внимание эксперт. – Так, треть выпускников сегодня устраиваются не по полученной специальности. Несмотря на то, что на рынке труда спрос превышает предложение и уровень зарегистрированной безработицы достаточно низкий (0,3-0,5%), мы понимаем, что часто люди, потерявшие работу, не идут в службу занятости, предпочитая самостоятельный поиск работы. Одна из проблем – довольно низкий размер пособия по безработице в Беларуси. Сегодня назрела необходимость в развитии системы социального страхования населения Беларуси от безработицы. Каждый пятый житель Беларуси считается пожилым

Еще одна проблема – дисбаланс спроса и предложения, поскольку более 65% предлагаемых сегодня вакансий – это рабочие профессии. Существует и территориальная асимметрия: понятно, что в Минске предлагается больше вакансий, в то время как есть районы с высокой напряженностью на рынке труда, где уровень безработицы в 1,5-2 раза превышает среднереспубликанский показатель.

Среди позитивных факторов можно отметить снижение молодежной и женской безработицы. Если раньше у безработицы было женское лицо, то сегодня доля безработных женщин снизилась с 53 до 37%.

Оплата труда

Если анализировать ситуацию с реальными доходами населения, то за 7 лет они выросли всего в 1, 3 раза, а реальная заработная плата – в 1,5 раза. Отчасти сокращается разрыв в уровне оплаты труда женщин, но все же до сих пор сохраняется ситуация, когда женщины, имея высокий уровень образования и квалификации, занимают по сравнению с мужчинами более низкооплачиваемые должности.

Что касается уровня абсолютной малообеспеченности населения страны, она в целом снижается: по сравнению с 2010 годом этот показатель в 2014 году снизился с 7,3% до 4,8%. Но в последующие годы увеличился до 5,7%. В связи с этим очень важна разработка комплекса мер по дальнейшему совершенствованию системы социальной защиты уязвимых категорий населения. Прежде всего, посредством внедрения инновационных технологий социального обслуживания и новых видов оказываемых услуг, развитие государственного социального заказа и социального предпринимательства.

Не стоит забывать, что социальная сфера не ограничивается только вопросами занятости и доходов. Есть и другие важные аспекты, требующие усиленного внимания, например, развитие здравоохранения. В частности, усиление профилактической направленности медицинской помощи; обеспечение здорового образа жизни; повышение качества и доступности медицинских услуг для населения, а также доступности лекарственных препаратов для всех категорий населения, прежде всего, уязвимых. Новый вектор развития – цифровизация системы здравоохранения.

Иными словами, главные составляющие социального компонента устойчивого развития – это продолжительная активная жизнь, производительная занятость и достойные доходы населения, действенная система социальной защиты граждан, качественное здравоохранение и развитая система образования, а также широкий доступ граждан к культурным благам и качественным социальным услугам.