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Латвийская рысь Тор появилась в Минском зоопарке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новые апартаменты для питомцев и латвийская рысь в подарок. Столичный зоопарк готовится отметить 35 день рождения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новый житель прибыл в зоопарк из Риги. Европейская рысь Тор сейчас привыкает к местному климату и знакомится с соседкой Машей. Сотрудники надеются, что рыси вскоре создадут пару и порадуют минчан потомством.
Возможность переехать в обновленные вольеры получили и другие дикие обитатели. Ремонт сделали преддверие дня рождения. Юбилей зоопарк отпразднует 10 августа. Для гостей организаторы подготовили интерактивные площадки, конкурсы и фотозоны.
Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
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Новости Беларуси. Новые апартаменты для питомцев и латвийская рысь в подарок. Столичный зоопарк готовится отметить 35 день рождения, сообщили в программе...
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