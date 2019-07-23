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Второе надгробие повреждено деревьями на кладбище в Брановичах - люди пытаются взыскать ущерб

23.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Второе надгробие повреждено деревьями на кладбище в Брановичах - люди пытаются взыскать ущерб

Жители улицы Спасская пытаются добиться от Слуцкого ЖКХ возмещения за повреждённое захоронение.

В далёком 1998 году погиб глава семейства Николай - во время работ по спиливанию деревьев местного жителя придавило тяжёлым стволом. Не прошло и года, как семья установила на его могиле новый памятник, и 21 мая на плиту упало дерево. 

Надгробье оказалось разломано. Кроме этого, дерево разбило плитку на могиле, ограды оказались повреждены и на соседних захоронениях.

  • Тогда на могилах долгое время лежали брёвна. Посмотреть первые фотографии с места можно здесь.

Дочь и вдова считают, что возместить ущерб должно местное ЖКХ или организация, которая занималась удалением деревьев. Они обращались в разные инстанции, писали письма. В результате все службы перенаправляют к местным коммуальщикам, а ЖКХ отвечает, что дерево упало из-за сильного ветра.

Второе надгробие повреждено деревьями на кладбище в Брановичах - люди пытаются взыскать ущерб

У Светланы, дочери захороненного здесь Николая, с собой целая папка с фотографиями и документами.

Второе надгробие повреждено деревьями на кладбище в Брановичах - люди пытаются взыскать ущерб

Местные жители возмущаются: почему раньше деревья не падали? А злополучная берёза сломалась от сильного ветра как раз в тот период, когда на брановичском кладбище проводились работы по удалению деревьев, в непосредственной близости от двух других спиленных деревьев? Женщины полагают, что во время удаления распиловки на могилу могло упасть бревно.

В ответе начальника Слуцкого ЖКХ Николая Воронько говорится: работы по валке деревьев проводились до 17 мая, а 21 мая этого года скорость ветра достигала 15 м/с, что относится к неблагоприятным погодным условиям.

Второе надгробие повреждено деревьями на кладбище в Брановичах - люди пытаются взыскать ущерб

Чуть позже посередине ствола сломалась другая берёза неподалёку, и повредила ещё один памятник. Местные жители считают, что причиной также могла стать неосторожность вальщиков. В качестве доводов они говорят, что на многих деревьях по близости стоят метки под удаление - работы продолжились после 17 мая, и до сих пор не закончились. На кладбище валяются не убранные брёвна.

Второе надгробие повреждено деревьями на кладбище в Брановичах - люди пытаются взыскать ущерб

Второе надгробие повреждено деревьями на кладбище в Брановичах - люди пытаются взыскать ущерб

Второе надгробие повреждено деревьями на кладбище в Брановичах - люди пытаются взыскать ущерб

Смотрящий за кладбищем Михаил в разговоре с корреспондентом SlutskGorod выразил уверенность, что причиной повреждений стал сильный ветер.

— Нашей вины тут нет, после того [как удалялись деревья] была буря. В этом году должны были выпилить 28 деревьев, уже выпилили 20, — рассказывает смотрящий. — По второму дереву, где повреждена ограда - тоже был ветер, человек уже в курсе и написал, что не имеет претензий. 55 берёз, 14 клёнов, 6 тополей -75 деревьев [было] на кладбище, посчитайте, сколько это финансов надо.

— Вы хотите, чтобы на голову кому-то упало? — возмутилась Светлана. — Раз намечены, почему они до сих пор не спилены? Мы звонили в МЧС, и нам сказали: раз деревья признаны аварийными, их обязаны спилить.

Женщины считают, что даже если деревья упали из-за ветра, ЖКХ не удалило их вовремя, и теперь обязано возместить ущерб. Если не всю сумму, то хотя бы половину.

Второе надгробие повреждено деревьями на кладбище в Брановичах - люди пытаются взыскать ущерб

Светлана добавила, что ходила на приём к начальнику управления ЖКХ Миноблисполкома Александру Яхновцу.

— Яхновец видел фотографии и сказал, что этой веткой могилу и ограду так не разобьёшь - этот разговор слышал сам Воронько. Даже если бы она ударила, на ветке были бы следы, ободрана кора. Но под памятником ветка была целая, — возмущается она. — Мы недавно отдали 1600 рублей за благоустройство могилы, неужели снова должны платить такие деньги?

И ещё порядка тысячи долларов стоит независимая экспертиза, добавляет Светлана.

— Раньше не было на балансе ЖКХ, всё было в порядке, пришло ЖКХ, и всё стало крушиться, — добавила другая жительница. — В деревнях сельсовет нанимает работников и полностью выпиливает на кладбище все деревья. А тут уже два года всё стоит на балансе ЖКХ, и они не могут ничего сделать. Наметили, часть спилили, и как только побили памятники - сразу работы прекратились. Два сломанных ветром дерева - и две могильные плиты. Как так?

Второе надгробие повреждено деревьями на кладбище в Брановичах - люди пытаются взыскать ущерб

Корреспонденту SlutskGorod удалось дозвониться на «прямую линию» начальнику Слуцкого ЖКХ. Николай Воронько заверил, что о второй повреждённой могиле он не знал - с этим вопросом к нему никто не обращался. Но про случай на могиле отца Светланы он помнит.

— Я считаю, что там нашей вины нет, приезжал начальник управления [Яхновец], [Светлана] была на приёме. Я готов даже возместить, если окажется, что мы виновны. Но для этого нужно решать вопрос в судебном порядке, — ответил руководитель.

Светлана подтвердила, что Николай Воронько говорил о готовности возместить ущерб через суд. Но услуги юристов и экспертов стоят немалых денег - стоит ли браться за судебное разбирательство с учётом всех затрат?

Второе надгробие повреждено деревьями на кладбище в Брановичах - люди пытаются взыскать ущерб

Второе надгробие повреждено деревьями на кладбище в Брановичах - люди пытаются взыскать ущерб

Впрочем, Светлана фиксировала все следы на камеру мобильного телефона.

SlutskGorod следит за развитием ситуации.


Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by

 
 
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Дочь и вдова считают, что возместить ущерб должно местное ЖКХ или организация, которая занималась удалением деревьев. Коммунальщики говорят: был сильный ветер.
 
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