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Президент – Караеву о топливе в АПК: «Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент 23 июля провел селекторное совещание по уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко потребовал обеспечить качественную уборку урожая: все, что есть на полях, должно оказаться в закромах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому, Юрий Хаджимуратович, вы по-военному подключитесь к этому процессу. Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным.
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Президент – Караеву о топливе в АПК: «Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным»
Новости Беларуси. Президент 23 июля провел селекторное совещание по уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «За 20...
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