﻿ Президент – Караеву о топливе в АПК: «Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным». 21.by
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Президент – Караеву о топливе в АПК: «Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным»

23.07.2019 22:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент 23 июля провел селекторное совещание по уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Президент – Караеву о топливе в АПК: «Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По топливу мы договорились – это ответственность правительства и лично премьер-министра. По топливу и удобрениям как только возможно ищите схемы: надо поддержать. Плюс добавилась эта техника, особенно зерноуборочная, но с условием, что хранение нормальное.

Президент – Караеву о топливе в АПК: «Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным»

Поэтому, Юрий Хаджимуратович, вы по-военному подключитесь к этому процессу. Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным.

Ключевые вопросы селекторного совещания у Президента

Люди в материале: Александр Лукашенко, Юрий Караев
 
 
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Новости Беларуси. Президент 23 июля провел селекторное совещание по уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «За 20...
 
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