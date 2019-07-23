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За руку с Богом. К крестному ходу из Польши в Украину присоединились и белорусские верующие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 500 километров в пути. Крестный ход в Почаевскую лавру проходит по территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой путь паломники начали в Польше несколько дней назад. А сейчас к процессии присоединились сотни белорусских верующих.
Петр Бутрим, СТВ:
Традиция ходить пешком в Почаевскую лавру уходит своими корнями в далекое прошлое. Такие процессии люди совершали даже в советское время.
Но только до 43-го года. О том, как это происходило тогда, 80 лет назад, Марии Жуковицкой рассказывали родители.
Мария Жуковицка, паломница (Польша):
Возродили крестный ход по схожему с историческим маршруту 7 лет назад. В этот раз из польской Хайнувки вышли 32 паломника. Сегодня к ним присоединились и белорусские верующие.
Надежда Базан, жительница деревни Новые Лыщицы:
На пути процессии – десятки храмов и деревень. Их жители проходят под походным образом Почаевской Божией Матери и верят в его чудотворную силу. Этот народный обычай живет уже много лет.
А еще люди верят, что в паломничество идут не иначе как за руку с Богом. И возвращаются другими. Наталья Гаркавая свой пеший путь отмерила до соседней деревни, чтобы успеть помолиться за детей и близких.
Наталья Гаркавая, жительница деревни Новые Лыщицы:
Крестный ход протяженностью около 500 километров завершится в начале августа, накануне дня памяти Почаевской иконы Божией Матери. В 2018 году к святыням вместе пришли около 2 тысяч паломников.
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Новости Беларуси. 500 километров в пути. Крестный ход в Почаевскую лавру проходит по территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой путь...
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