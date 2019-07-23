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За руку с Богом. К крестному ходу из Польши в Украину присоединились и белорусские верующие

23.07.2019 23:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 500 километров в пути. Крестный ход в Почаевскую лавру проходит по территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой путь паломники начали в Польше несколько дней назад. А сейчас к процессии присоединились сотни белорусских верующих.

О духовном подвиге расскажет Петр Бутрим.

За руку с Богом. К крестному ходу из Польши в Украину присоединились и белорусские верующие

Петр Бутрим, СТВ:
Сегодня путь православных паломников начался с самого западного города Беларуси – Высокого. За день участники крестного хода пройдут около 40 километров. Чтобы уже к вечеру помолиться в храме святителя Николая Чудотворца в Брестской крепости.

За руку с Богом. К крестному ходу из Польши в Украину присоединились и белорусские верующие

Традиция ходить пешком в Почаевскую лавру уходит своими корнями в далекое прошлое. Такие процессии люди совершали даже в советское время.

За руку с Богом. К крестному ходу из Польши в Украину присоединились и белорусские верующие

Но только до 43-го года. О том, как это происходило тогда, 80 лет назад, Марии Жуковицкой рассказывали родители.

За руку с Богом. К крестному ходу из Польши в Украину присоединились и белорусские верующие

Мария Жуковицка, паломница (Польша):
Шли в одежде в той, что шли, несли с собой хлеб или воду, просились ради Христа на ночлег. Люди хлебец давали на дорогу. Просили молитв.  

За руку с Богом. К крестному ходу из Польши в Украину присоединились и белорусские верующие

Возродили крестный ход по схожему с историческим маршруту 7 лет назад. В этот раз из польской Хайнувки вышли 32 паломника. Сегодня к ним присоединились и белорусские верующие.

За руку с Богом. К крестному ходу из Польши в Украину присоединились и белорусские верующие

Надежда Базан, жительница деревни Новые Лыщицы:
Впервые в жизни через наш населенный пункт проходит крестный ход. Да еще и с другой страны. Благодать Божья на наш населенный пункт снисходит, на наш храм, на семью моя, как же не  поддержать, скажите.  

За руку с Богом. К крестному ходу из Польши в Украину присоединились и белорусские верующие

На пути процессии – десятки храмов и деревень. Их жители проходят под походным образом Почаевской Божией Матери и верят в его чудотворную силу. Этот народный обычай живет уже много лет.

За руку с Богом. К крестному ходу из Польши в Украину присоединились и белорусские верующие
Иерей Евгений Казук, настоятель храма преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби:
Проходим через деревни, чтобы люди могли встретить. Они всегда радушно встречают. И совершаем, конечно же, молитву. Без нее никакой крестный ход не пройдет и доли своего пути. Есть молитва, и с божьим благословением люди такой километраж преодолевают.

За руку с Богом. К крестному ходу из Польши в Украину присоединились и белорусские верующие

А еще люди верят, что в паломничество идут не иначе как за руку с Богом. И возвращаются другими. Наталья Гаркавая свой пеший путь отмерила до соседней деревни, чтобы успеть помолиться за детей и близких.

За руку с Богом. К крестному ходу из Польши в Украину присоединились и белорусские верующие

Наталья Гаркавая, жительница деревни Новые Лыщицы:
Дети тоже хотели присоединиться. У меня трое деток. Они хотели на самокатах, но далековато для них. Желание было огромное идти со мной.  

За руку с Богом. К крестному ходу из Польши в Украину присоединились и белорусские верующие

Крестный ход протяженностью около 500 километров завершится в начале августа, накануне дня памяти Почаевской иконы Божией Матери. В 2018 году к святыням вместе пришли около 2 тысяч паломников.

Люди в материале: Надежда Базан, иерей Евгений Казук, Наталья Гаркавая, Пётр Бутрим
 
 
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Новости Беларуси. 500 километров в пути. Крестный ход в Почаевскую лавру проходит по территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой путь...
 
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