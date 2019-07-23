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Восполнение кормовых запасов, нехватка топлива в АПК, внедрение новых технологий. Ключевые вопросы селекторного совещания у Президента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 9,5 миллионов тонн зерна и жёсткие сроки -- 20 дней. За это время должна завершиться уборочная кампания. Такую задачу на большом селекторном совещании с губернаторами поставил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Условия у аграриев непростые. Жара и дожди внесли свои коррективы. Работы идут с опозданием в 10 дней. К тому же, в этом году жатва совпала со вторым укосом трав и массовым севом пожнивных культур. Но как бы ни было сложно, хозяйствам предстоит организовать работу по всем направлениям. Александр Лукашенко потребовал обеспечить качественную уборку урожая: всё, что есть на полях, должно оказаться в закромах. И здесь немаловажен вопрос высокой трудовой дисциплины, в том числе -- технологической. Ведь на кону – вопросы продовольственной безопасности страны.
Это лето в Беларуси началось по-настоящему жарко. И дело не только в том, что сезон добавил трудоёмкой работы аграриям. Градус изо дня в день рос из-за высоких температур. Побиты были все рекорды. Причём 80-летней давности!
И если простые белорусы такой жаркий удар восприняли скорее как летний, и даже курортный подарок, аграрии наоборот насторожились. Ведь как в таких погодных условиях не потерять львиную долю урожая? Долгожданной прохлады подкинул июль. Вот только... переборщил с дождями. И это стало уже следующим испытанием на прочность. В итоге к уборке зерновых приступили на 10 дней позже привычных сроков.
Уборка урожая – на постоянном контроле Президента. Глава государства знает о ситуации во всех регионах. Хороший урожай – залог всего. Александр Лукашенко подчёркивал не раз: задействовать нужно все имеющиеся резервы. Это поможет максимально быстро собрать всё то, что есть на полях. Такое требование Александр Лукашенко адресует не просто каждой области – каждому району и хозяйству.
Ну а специально для этого выбран именно такой формат разговора – селекторное совещание. Так можно узнать оперативную информацию по всей Беларуси. Причём сразу же и без прикрас. Да и губернаторов в такую «горячую пору» от работы отрывать не стали. Тем более никакой экстренной ситуации нет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На сегодня белорусские аграрии уже собрали примерно полтора миллиона тонн зерна. В уборку включились все регионы. Появились уже и первые комбайнеры-тысячники. Самые хорошие темпы в Брестской и Гомельской областях. И здесь, кстати, хорошая погода и географическое положение областей только на руку.
Вот и убрали, к примеру, в одном из южных регионов – Брестском – почти половину! И тут Александр Лукашенко озвучивает главное требование – максимальная сохранность и никаких потерь.
Александр Лукашенко:
Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:
Александр Лукашенко:
Мы минимум полмиллиона тонн оставляем от потерь, а полмиллиона – это хорошие объемы. Поэтому обратите на это особое внимание, особенно центральные и северные районы, которые еще массово ведут уборку озимого рапса.
Конечно, есть и то, что тормозит, казалось бы, налаженную работу по всей стране. Недоработки, а зачастую и приписки, трудности с топливом, не всегда подготовленные зерносушильные комплексы и техника. И это, кстати, под постоянным контролем МВД.
С начала июля сотрудники милиции приступили к проверкам. Наибольшее количество нерабочей техники выявлено было на территории Могилевской и Минской областей. Такое просто недопустимо, должен быть хозяйский подход. Тогда и при трудностях навстречу наверняка пойдут.
Александр Лукашенко:
Ну мы не можем, Анатолий, тебе покупать комбайны, если вы не можете их хранить, как следует. Но зачем деньги зря гробить?!
На тот же вопрос – нехватку техники – внимание обращает и губернатор Гродненской области. Конечно, в целом регион к уборке приступил во всеоружии. Да и «данные», чтобы убрать всё качественно и без потерь, что скрывать, есть. Разве что темпы хромают.
Александр Лукашенко:
Сейчас в Гродненской области убрано 22% зерновых. Но губернатор заверяет: невысокие темпы никак не повлияют на результат. Урожай в регионе в 2019 году ждут хороший. Кстати, традиционно ставку в Гроденской области делают на сахарную свёклу. В хозяйствах признаются: именно эта культура формирует их финансовый кошелёк. Регион в самых больших в стране объёмах обеспечивает белорусские перерабатывающие предприятия сладким корнеплодом. Поставляет свёклу в Скидель, Слуцк, Городею и Жабинку.
Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:
Тем временем в области Минской всерьёз задумались над «топливной» проблемой. Уж очень сказывается она на всей работе.
Анатолий Исаченко, председатель Минского облисполкома:
Александр Лукашенко:
А вот в Могилёвской области с тем самым «наболевшим» справиться пока что удалось, – рассказывает губернатор. Леонид Заяц как никто другой знает всё буквально изнутри.
Причём, слабые места каждого региона, почти 7 лет проработал министром сельского хозяйства. Теперь действительно по-хозяйски подошёл к уборке урожая в подначаленном ему регионе – Могилёвском. В итоге, к примеру, про нехватку кадров здесь просто забыли.
Александр Лукашенко:
Николай Даречкин как раз из тех работников, про которых говорят «на вес золота». Эта уборочная для него 27-я. И на каждой он в передовиках. На личном счету у Николая лучший показатель в области по уборке рапса в этом сезоне. А ещё механизатор Даречкин в хозяйстве работник универсальный. Потому сейчас пересел на кормоуборочную технику.
Николай Даречкин, тракторист-машинист СПК «Колхоз «Родина»:
Всего в закрома этого сельхозпредпрития в Белыничском районе уже успели загрузить 2700 тонн озимого рапса. Хороший урожай здесь хранится на новеньком складе. А три года назад, подсчитав возможную прибыль, в хозяйстве поставили собственную линию переработки рапса. Она даёт 45 тонн масла на продажу и 160 – жмыха для белковой подкормки скота в месяц.
Николай Капелюш, инженер-энергетик СПК «Колхоз «Родина»:
Но есть и те, кому в жаркие июньские дни пришлось сложнее всего. Это юг страны. Географические особенности внесли свои коррективы. К примеру, аграрии Гомельской области даже вели пересев культур на месте погибших посевов. Всё для того, чтобы сохранить баланс по кормопроизводству и компенсировать недобор зерна.
Кстати, на совещании не раз вспоминали: а ведь и в 2018 году пришлось нелегко. Тогда, чтобы не остаться без корма, ставку сделали на кукурузу и не прогадали. Вышли из погодной борьбы победителями. В этом году тоже рассчитывают на царицу полей.
Геннадий Соловей, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома:
Александр Лукашенко:
И ведь корректировка структуры посевных площадей в области ведётся постоянно. К примеру, о том, что структуру посевов нужно менять, в Добрушском районе аграриям подсказывает сама жизнь. Из года в год, несмотря на строгую диктатуру технологий, урожайность зерновых падает. Постоянные засухи на песчаных почвах сводят все усилия аграриев на «нет». Если в 2016-ом в СПК «Борщовский» с двух тысяч гектаров получили урожай в 6 тысяч тонн, то в провальный 2018-ой – чуть больше 4. Одним словом, в зерновых уверенности нет, – рассказывает директор СПК. Спасение для хозяйства как раз царица полей.
Олег Гореликов, директор СПК «Борщовский»:
Александр Лукашенко:
Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:
Александр Лукашенко:
Селекторное совещание получилось действительно продуктивным. Ну а уже в конце Александр Лукашенко в очередной раз поставил чёткие задачи перед руководством областей и перед всеми аграриями. Во-первых, чёткое выполнение плана...
Александр Лукашенко:
Во-вторых, восполнение кормового резерва...
Александр Лукашенко:
В-третьих, ввод в строй сенажных траншей...
Александр Лукашенко:
В-четвёртых, немедленно разобраться нужно с топливным вопросом...
Александр Лукашенко:
В-пятых, забывать нельзя про новые технологии...
Траву скосил, в волок свернул и скрутил в рулон и в пленку, внес консервант и, если не можешь вовремя свезти, – полежит это рулон на поле, но это уже корма и притом хорошие. Это уже относительно новые технологии, и их надо проталкивать.
Особый вопрос в связи с недобором по нашему плану зерновых колосовых, кукуруза на зерно. В этом году тоже не просто спасение, это хороший задел к тому, чтобы получить около 2 миллионов тонн кукурузы. Конечно, кукурузу сушить недешево, поэтому вопрос технологии хранения и заготовки кукурузы, кукурузного зерна – вопрос №1. Мы тоже знаем, как это делать.
Одним словом, задачи поставлены. Главное – ответственно подойти к их выполнению. А здесь уже вопрос дисциплины и трудолюбия каждого, кто отвечает за урожай. Именно в этом залог успеха. Именно тогда один день год точно прокормит.
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Восполнение кормовых запасов, нехватка топлива в АПК, внедрение новых технологий. Ключевые вопросы селекторного совещания у Президента
Новости Беларуси. 9,5 миллионов тонн зерна и жёсткие сроки -- 20 дней. За это время должна завершиться уборочная кампания. Такую задачу на большом селекторном...
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