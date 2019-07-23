Bosch продлевает срок службы аккумуляторов электромобилей

Стресс заставляет клетки стареть быстрее. То, что генетики давно продемонстрировали для человеческого организма, верно и для аккумуляторных батарей электромобилей.

Чем старше становятся батареи, тем ниже их производительность и емкость, и тем короче запас хода автомобиля. Для продления срока работы аккумуляторов, Bosch разрабатывает новые облачные сервисы, которые являются дополнением к системе управления батареями автомобилей. «Bosch подключает батареи электромобилей к облаку. Этот облачный сервис помогает значительно улучшить производительность батарей и продлить срок их службы», - говорит доктор Маркус Хейн, член правления Robert Bosch GmbH. Смарт-функции программного обеспечения в облаке постоянно анализируют состояние батареи и принимают соответствующие меры для предотвращения или замедления старения элементов. Эти меры могут снизить износ аккумулятора, самого дорогого компонента электромобиля, на 20 процентов. Данные в реальном времени, считанные с приборов автомобиля и его окружения, играют здесь ключевую роль. Облачные сервисы используют эти данные, чтобы оптимизировать каждый процесс зарядки и адресно предоставлять водителю советы о том, как экономить ресурс батареи. Didi Chuxing, ведущая глобальная платформа мобильной связи в Китае, работает с Bosch над внедрением Battery in the Cloud в парке электромобилей DiDi. Цель проекта в том, чтобы оптимизировать работу аккумулятора, что принесет пользу как водителям, так и операторам автопарка.

Точный анализ в реальном времени

По мнению экспертов, средний срок службы современных литий-ионных аккумуляторов составляет 8-10 лет или между 500 и 1000 циклами зарядки. Производители батарей, как правило, гарантируют пробег от 100 000 до 160 000 километров. Но технология быстрой зарядки, большое количество циклов заряда-разряда, чрезмерно спортивный стиль вождения и чрезвычайно высокая или низкая температура окружающей среды – все это источники стресса для аккумуляторов, которые ускоряют их старение. Облачные сервисы Bosch созданы для распознавания и минимизации этих стрессовых триггеров. Все данные, относящиеся к батарее, например, текущая температура окружающей среды и привычные модели зарядки - передаются в режиме реального времени в облако, где алгоритмы машинного обучения оценивают данные. Благодаря этим сервисам, Bosch предлагает возможность не только постоянно отображать текущее состояние аккумулятора, но и позволяет верно спрогнозировать оставшийся срок службы и производительности аккумулятора. Раньше было невозможно сделать точный прогноз срока износа батареи электромобиля. «Повышение срока службы батарей сделают электромобили более востребованными», - отмечает доктор Хейн.

Еще одна особенность смарт-функций программного обеспечения - это использование ими принципа роя: алгоритмы, используемые для анализа, оценивают данные, собранные со всего парка, а не только с отдельных транспортных средств. Роевой интеллект является ключом к быстрому определению большего количества факторов усталости автомобильных аккумуляторов.

Защита клеток от старения

Информация, полученная о текущем состоянии аккумулятора, позволяет Bosch активно защищать его от старения. В качестве примера: полностью заряженные аккумуляторы стареют быстрее при особенно высоких или низких температурах окружающей среды. Таким образом, сервисы Bosch гарантируют, что аккумулятор не будет заряжается полностью в условиях экстремально низких или высоких температур. Уменьшение заряда батареи всего на несколько процентов позволяет защитить батарею от случайного износа. Данные, хранящиеся в облаке, также помогут повысить качество обслуживания и ремонта батареи. Например, если обнаружена неисправность или дефект батареи, водитель автомобиля или оператор автопарка будут своевременно уведомлены. Такой подход увеличивает вероятность, что батарея будет отремонтирована до того, как она будет безвозвратно повреждена или вообще выйдет из строя. Наконец, облачные сервисы также оптимизируют сам процесс зарядки. Он является одним из самых больших препятствий на пути создания электромобилей массовым продуктом, грозит аккумуляторным батареям частичной потеряй своей емкости и производительности. Облачное ПО может рассчитать индивидуальные параметры процесса подзарядки независимо от места, будь то дома или в другом месте. Это означает, что аккумулятор заряжается до оптимального уровня, помогая сохранить ресурс элементов питания. В то время как существующие приложения просто позволяют водителям рассчитывать время зарядки, компания Bosch пошла намного дальше и предлагает специально разработанный процесс зарядки как часть новых сервисов компании. Они оптимизируют процесс как быстрой, так и медленной зарядки и контролируют уровень состояния батареи, тем самым продлевая срок ее службы.

Вопросы и ответы

В чем разница между облачным сервисом Bosch и обычными системами управления аккумулятором?

Встроенные в электромобили системы управления аккумуляторной батареей контролируют и управляют работой батарей, обеспечивая их бесперебойную работу и равномерную зарядку. Но производительность и срок службы батареи зависит от множества факторов, таких как частота эксплуатации, способ зарядки, стиль вождения и внешние факторы, как например температура окружающей среды. Именно поэтому Bosch создал облачные сервисы, которые дополняют традиционные системы управления батареями.

Почему компания Bosch разрабатывает собственные стратегии подзарядки?

До настоящего времени различные процессы зарядки электромобилей были запрограммированы. Bosch не стоит на месте и предлагает автопроизводителям инновационные стратегии, которые могут стать дополнением к имеющимся решениям. Желание водителей быстро зарядить автомобиль оборачивается сокращением срока эксплуатации батареи. Дополнительные стратегии оптимизируют стандартный процесс зарядки, который может занять определенное количество часов. Концепция Bosch особенно бережно относится к аккумулятору, увеличивая его емкость и срок службы.