Убийство Шеремета: журналисты считают, что следы ведут в Беларусь

"Громадське" , расследование передали во время доклада полицейских о состоянии дела. Как сообщает, расследование передали во время доклада полицейских о состоянии дела.





В материалах журналисты заявляют, что убить Павла могли из-за его расследования исчезновения телеоператора ОРТ Дмитрия Завадского, с которым Павел работал в Беларуси.





"Я уверен, что корень этого связан с убийством Дмитрия Завадского. Шеремет никогда не переставал расследовать это. Я это точно знаю. За несколько месяцев до его смерти мы с ним говорили об этом и он никогда не мирился с тем, что даже не нашли тело Завадского", - сказал Богуцкий.





В свое время Павел Шеремет снимал фильм об исчезновении людей в Беларуси, среди них был и Дмитрий Завадский.





Фильм называется "Дикая охота", он рассказывает о судьбах пропавших в Беларуси политиков Юрия Захаренко и Виктора Гончара, журналиста Дмитрия Завадского и бизнесмена Анатолия Красовского.





Напомним, что полиция пока считает преждевременным называть фамилии подозреваемых в причастности к убийству Шеремета.



