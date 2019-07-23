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Убийство Шеремета: журналисты считают, что следы ведут в Беларусь

23.07.2019 21:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Коллеги Павла Шеремета Дариас Богуцкий и Эдуард Чекин передали президенту Украины Владимиру Зеленскому собственное расследование убийства журналиста.

Как сообщает "Громадське", расследование передали во время доклада полицейских о состоянии дела.

В материалах журналисты заявляют, что убить Павла могли из-за его расследования исчезновения телеоператора ОРТ Дмитрия Завадского, с которым Павел работал в Беларуси.

"Я уверен, что корень этого связан с убийством Дмитрия Завадского. Шеремет никогда не переставал расследовать это. Я это точно знаю. За несколько месяцев до его смерти мы с ним говорили об этом и он никогда не мирился с тем, что даже не нашли тело Завадского", - сказал Богуцкий.

В свое время Павел Шеремет снимал фильм об исчезновении людей в Беларуси, среди них был и Дмитрий Завадский.

Фильм называется "Дикая охота", он рассказывает о судьбах пропавших в Беларуси политиков Юрия Захаренко и Виктора Гончара, журналиста Дмитрия Завадского и бизнесмена Анатолия Красовского. 

Напомним, что полиция пока считает преждевременным называть фамилии подозреваемых в причастности к убийству Шеремета.
 
 
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Коллеги Павла Шеремета Дариас Богуцкий и Эдуард Чекин передали президенту Украины Владимиру Зеленскому собственное расследование убийства журналиста.
 
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