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Ещё один уроженец Беларуси прошёл в Верховную Раду
Источник материала: Партизан
В избирательном округе №202 с центром в Сторожинце Черновицкой области победу на выборах в Верховную Раду одержал уроженец белорусского Могилёва — кандидат от партии «Слуга народа» Максим Заремский.
Заремский Максим Валентинович родился 26 сентября 1991 в Могилеве. Но в детстве переехал с родителями в Украину.
Окончил «Буковинский Университет» по специальности «Право» и Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича по специальности «Право».
Работал начальником отдела планирования, оперативного дежурства связи и оповещения Управления гражданской защиты населения Черновицкой областной государственной администрации.
Согласно данным, обнародованным в электронной декларации, Заремский живет вместе с мамой в жилом доме площадью 51,4 кв. м в селе Реваковцы Кицманского района.
Максим Заремский не владеет никакими транспортными средствами или объектами недвижимости. В 2018 году он заработал более 171 000 гривен (около $6,6 тысячи).
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В избирательном округе №202 с центром в Сторожинце Черновицкой области победу на выборах в Верховную Раду одержал уроженец белорусского Могилёва — кандидат от...
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