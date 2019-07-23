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Ещё один уроженец Беларуси прошёл в Верховную Раду

23.07.2019 21:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В избирательном округе №202 с центром в Сторожинце Черновицкой области победу на выборах в Верховную Раду одержал уроженец белорусского Могилёва — кандидат от партии «Слуга народа» Максим Заремский.


Заремский Максим Валентинович родился 26 сентября 1991 в Могилеве. Но в детстве переехал с родителями в Украину.

Окончил «Буковинский Университет» по специальности «Право» и Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича по специальности «Право».

Работал начальником отдела планирования, оперативного дежурства связи и оповещения Управления гражданской защиты населения Черновицкой областной государственной администрации.

Согласно данным, обнародованным в электронной декларации, Заремский живет вместе с мамой в жилом доме площадью 51,4 кв. м в селе Реваковцы Кицманского района.

Максим Заремский не владеет никакими транспортными средствами или объектами недвижимости. В 2018 году он заработал более 171 000 гривен (около $6,6 тысячи).
 
Теги: Могилев
 
 
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В избирательном округе №202 с центром в Сторожинце Черновицкой области победу на выборах в Верховную Раду одержал уроженец белорусского Могилёва — кандидат от...
 
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