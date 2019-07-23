Ещё один уроженец Беларуси прошёл в Верховную Раду





Заремский Максим Валентинович родился 26 сентября 1991 в Могилеве . Но в детстве переехал с родителями в Украину.





Окончил «Буковинский Университет» по специальности «Право» и Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича по специальности «Право».





Работал начальником отдела планирования, оперативного дежурства связи и оповещения Управления гражданской защиты населения Черновицкой областной государственной администрации.





Согласно данным, обнародованным в электронной декларации, Заремский живет вместе с мамой в жилом доме площадью 51,4 кв. м в селе Реваковцы Кицманского района.





Максим Заремский не владеет никакими транспортными средствами или объектами недвижимости. В 2018 году он заработал более 171 000 гривен (около $6,6 тысячи).



