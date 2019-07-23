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У берегов Мавритании затонул украинский траулер. Есть погибшие

23.07.2019 21:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинский океанский траулер «Иван Голубец» затонул у берегов Мавритании после длительного пожара. Известно о двух погибших, информирует enovosty.com.



Об этом рассказал бывший представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

«По обновленной информации о трагической судьбе украинского рыболовного судна «Иван Голубец» — судно затонуло вчера ночью в океане, на глубине 35 метров, и уже есть два подтвержденных погибших рыбака. Капитан судна — крымчанин Сергей Тимченко, был в рейсе с украинскими документами», — сообщил Бабин.

По его словам, также на борту было как минимум три кадета из фейкового подконтрольного российским оккупантам образовательного учреждения — «Керченского государственного морского технического университета».

«Непонятные маневры судна перед инцидентом, отсутствие на нем … опознавательных знаков и даже номера ИМО, отключение АИС и странные действия команды во время попыток спасения корабля уже позволяют специалистам предположить, что в трюмах злосчастного судна было что-то интересное, кроме собственно рыбы. Что-то такое, что лучше никому не показывать. Напомню, что «Иван Голубец» в собственности украинской государственной компании и оперировался «латвийским бизнесменом украинского происхождения». То есть, как всегда, есть классический вывод госресурса налево и его беспощадная эксплуатация на износ вместо приватизации. Причем — эксплуатация в плодотворном сотрудничестве украинских чиновников как с подконтрольными россиянам крымскими «учебными заведениями», так и Российским морским регистром и крайне достоверно, что не только по вопросам рыболовства», — заявил бывший представитель президента.


Он также подчеркнул, что «второй день в Украине, кроме региональных и специализированных изданий, почти полная информационная тишина» по поводу этой ситуации, хотя «в цивилизованных странах» в подобном случае, по его мнению, «уже имели бы серию громких отставок, арестов и обысков в различных учреждениях».

Как сообщает одесское издание «Думская», пожар на траулере, который зафрахтован латвийским бизнесменом украинского происхождения и ходит под флагом Грузии, начался вчера, в воскресенье, 21 июля, в машинном отделении и быстро распространился на палубу. На борту было 90 человек — граждане Украины и России. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер «Маршал Крылов».

«Поскольку в составе флота Мавритании отсутствуют пожарные и спасательные суда, было решено организовать спасательную операцию силами других траулеров, ведущих промысел в этом райо . Судно «Капитан Сухондяевский» сумело завести швартовый конец и взять «Голубец» на буксир, однако в процессе буксировки пламя перекинулось с машинного отделения и палубы на жилые помещения и надстройку. Судно выгорело практически полностью и продолжает гореть. Восстановлению оно, скорее всего, не подлежит. На нем находится дизельное топливо и полный трюм рыбной продукции. Владелец заявил, что все убытки будут покрыты за счет экипажа», — цитирует издание очевидца происшествия.
 
 
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Украинский океанский траулер «Иван Голубец» затонул у берегов Мавритании после длительного пожара. Известно о двух погибших, информирует enovosty.com.
 
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