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Лукашенко заступился за пчел

23.07.2019 21:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси сегодня поручил установить жесткий контроль за возделыванием рапса, чтобы сберечь пчел. Александр Лукашенко сегодня провел селекторное совещание по уборочной компании, в ходе которого потребовал собрать урожай в 9,5 млн т.

Он отметил, что рапс является высокодоходной, очень рентабельной культурой. Однако его надо возделывать в соответствии с технологией, чтобы соблюдать баланс между экономикой и экологией.

«Вы заметили, по России бешеная гибель пчел в связи с тем, что начали высевать в огромных количествах рапс и невовремя обрабатывать химическими препаратами. Смотрите, чтобы у нас этого не повторилось, потому что разговор будет очень коротким», — сказал президент, передает БелТА.

Массовую гибель пчел при возделывании рапса связывают с использованием неоникотиноидов, инсектицидов, активно применяемых для борьбы с вредителями. Они также крайне токсичны для пчел. От аграриев требуется согласовывать время обработок с пчеловодами, чтобы минимизировать вероятность контакта пчел с инсектицидом. В ЕС три вида данных действующих веществ запрещены для применения на открытом воздухе.
 
 
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Президент Беларуси сегодня поручил установить жесткий контроль за возделыванием рапса, чтобы сберечь пчел. Александр Лукашенко сегодня провел селекторное...
 
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