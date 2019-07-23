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Лукашенко заступился за пчел
Источник материала: Партизан
Президент Беларуси сегодня поручил установить жесткий контроль за возделыванием рапса, чтобы сберечь пчел. Александр Лукашенко сегодня провел селекторное совещание по уборочной компании, в ходе которого потребовал собрать урожай в 9,5 млн т.
Он отметил, что рапс является высокодоходной, очень рентабельной культурой. Однако его надо возделывать в соответствии с технологией, чтобы соблюдать баланс между экономикой и экологией.
«Вы заметили, по России бешеная гибель пчел в связи с тем, что начали высевать в огромных количествах рапс и невовремя обрабатывать химическими препаратами. Смотрите, чтобы у нас этого не повторилось, потому что разговор будет очень коротким», — сказал президент, передает
Массовую гибель пчел при возделывании рапса связывают с использованием неоникотиноидов, инсектицидов, активно применяемых для борьбы с вредителями. Они также крайне токсичны для пчел. От аграриев требуется согласовывать время обработок с пчеловодами, чтобы минимизировать вероятность контакта пчел с инсектицидом. В ЕС три вида данных действующих веществ запрещены для применения на открытом воздухе.
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Президент Беларуси сегодня поручил установить жесткий контроль за возделыванием рапса, чтобы сберечь пчел. Александр Лукашенко сегодня провел селекторное...
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