Лукашенко заступился за пчел

Он отметил, что рапс является высокодоходной, очень рентабельной культурой. Однако его надо возделывать в соответствии с технологией, чтобы соблюдать баланс между экономикой и экологией.





БелТА . «Вы заметили, по России бешеная гибель пчел в связи с тем, что начали высевать в огромных количествах рапс и невовремя обрабатывать химическими препаратами. Смотрите, чтобы у нас этого не повторилось, потому что разговор будет очень коротким», — сказал президент, передает





Массовую гибель пчел при возделывании рапса связывают с использованием неоникотиноидов, инсектицидов, активно применяемых для борьбы с вредителями. Они также крайне токсичны для пчел. От аграриев требуется согласовывать время обработок с пчеловодами, чтобы минимизировать вероятность контакта пчел с инсектицидом. В ЕС три вида данных действующих веществ запрещены для применения на открытом воздухе.