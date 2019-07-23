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Сергей Лынько: «Все футболисты минского «Торпедо» либо покинули команду, либо расторгают контракты»
Источник материала: Партизан
Нападающий минского «Торпедо» Сергей Лынько в разговоре с корреспондентом Tribuna.com рассказал о состоянии дел в команде, которая оказалась в тяжелом положении после того, как российский инвестор Михаил Мироненков отказался финансировать клуб.
– Все футболисты либо покинули команду, либо расторгают контракты. Тренируется только дубль.
- Вы тоже расторгли контракт?
– Да. И сейчас ищу новую команду.
- Есть варианты?
– Есть, но пока они меня не устраивают. Они из первой лиги.
- Что говорят руководители клуба?
– Что ищут новых учредителей. Они не могут нас держать без зарплаты столько времени – вот скоро уже три месяца.
- Обещают погасить задолженности?
– Обещают.
- Команда поедет 28 июля в Клецк на матч Кубка Беларуси?
– Я думаю, да. Но точно не знаю.
- Как переживаете ситуацию?
– Печально. Я считаю, федерация футбола не должна допускать, чтобы подобное происходило. На будущее нужны какие-то финансовые гарантии, чтобы игроки потом не ходили по судам.
- Вы считаете, команда «Торпедо» вообще останется?
– Я думаю, останется. Только неизвестно, в какой лиге. Ей не дадут умереть ни фанаты, ни директор [Андрей Салангин].
- Директор сильно переживает?
– Да, очень. Таким, в каком он сейчас состоянии, я его раньше не видел. Хотя знаком с ним довольно давно, – сказал Сергей Лынько.
По итогам первого круга чемпионата Беларуси минское «Торпедо» занимает последнее место в высшей лиге, набрав 6 очков в 15 матчах (1 победа, 3 ничьи, 11 поражений).
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Нападающий минского «Торпедо» Сергей Лынько в разговоре с корреспондентом Tribuna.com рассказал о состоянии дел в команде, которая оказалась в тяжелом положении после...
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