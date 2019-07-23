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Сергей Лынько: «Все футболисты минского «Торпедо» либо покинули команду, либо расторгают контракты»

23.07.2019 20:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий минского «Торпедо» Сергей Лынько в разговоре с корреспондентом Tribuna.com рассказал о состоянии дел в команде, которая оказалась в тяжелом положении после того, как российский инвестор Михаил Мироненков отказался финансировать клуб.

– Все футболисты либо покинули команду, либо расторгают контракты. Тренируется только дубль.

- Вы тоже расторгли контракт?

– Да. И сейчас ищу новую команду.

- Есть варианты?

– Есть, но пока они меня не устраивают. Они из первой лиги.

 - Что говорят руководители клуба?

– Что ищут новых учредителей. Они не могут нас держать без зарплаты столько времени – вот скоро уже три месяца.  

- Обещают погасить задолженности?

– Обещают.


- Команда поедет 28 июля в Клецк на матч Кубка Беларуси?

– Я думаю, да. Но точно не знаю.

- Как переживаете ситуацию?

– Печально. Я считаю, федерация футбола не должна допускать, чтобы подобное происходило. На будущее нужны какие-то финансовые гарантии, чтобы игроки потом не ходили по судам.

- Вы считаете, команда «Торпедо» вообще останется?

– Я думаю, останется. Только неизвестно, в какой лиге. Ей не дадут умереть ни фанаты, ни директор [Андрей Салангин].

- Директор сильно переживает?

– Да, очень. Таким, в каком он сейчас состоянии, я его раньше не видел. Хотя знаком с ним довольно давно, – сказал Сергей Лынько.

По итогам первого круга чемпионата Беларуси минское «Торпедо» занимает последнее место в высшей лиге, набрав 6 очков в 15 матчах (1 победа, 3 ничьи, 11 поражений).
 
 
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Нападающий минского «Торпедо» Сергей Лынько в разговоре с корреспондентом Tribuna.com рассказал о состоянии дел в команде, которая оказалась в тяжелом положении после...
 
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