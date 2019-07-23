Сергей Лынько: «Все футболисты минского «Торпедо» либо покинули команду, либо расторгают контракты»

– Все футболисты либо покинули команду, либо расторгают контракты. Тренируется только дубль.





- Вы тоже расторгли контракт?





– Да. И сейчас ищу новую команду.





- Есть варианты?





– Есть, но пока они меня не устраивают. Они из первой лиги.





- Что говорят руководители клуба?





– Что ищут новых учредителей. Они не могут нас держать без зарплаты столько времени – вот скоро уже три месяца.





- Обещают погасить задолженности?





– Обещают.









- Команда поедет 28 июля в Клецк на матч Кубка Беларуси?





– Я думаю, да. Но точно не знаю.





- Как переживаете ситуацию?





– Печально. Я считаю, федерация футбола не должна допускать, чтобы подобное происходило. На будущее нужны какие-то финансовые гарантии, чтобы игроки потом не ходили по судам.





- Вы считаете, команда «Торпедо» вообще останется?





– Я думаю, останется. Только неизвестно, в какой лиге. Ей не дадут умереть ни фанаты, ни директор [Андрей Салангин].





- Директор сильно переживает?





– Да, очень. Таким, в каком он сейчас состоянии, я его раньше не видел. Хотя знаком с ним довольно давно, – сказал Сергей Лынько.





По итогам первого круга чемпионата Беларуси минское «Торпедо» занимает последнее место в высшей лиге, набрав 6 очков в 15 матчах (1 победа, 3 ничьи, 11 поражений).



