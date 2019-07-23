Китай откроет в августе первый геотермальный дом под Минском. Как это?









Строительство обошлось почти в 15,05 млн долларов, которые выделены Беларуси в качестве технико-экономической помощи КНР. Подрядчиком выступает 25-ая компания китайской корпорации по железнодорожному строительству (CRCC), а ее банком-партнером – государственный «Банк Дабрабыт».





Возводят дом ударными, по белорусским меркам, темпами: первый камень заложили в конце ноября прошлого года, а сейчас заканчивается работа над фасадами и внутренней отделкой. Как заверяют строители, еще летом дом с уникальной системой отопления будет готов к заселению.





Дом площадью 13 470 «квадратов» возводят из железобетонного монолитного каркаса, а блочные стены покрывают утеплителями для вентилируемого фасада. Для лоджий предусмотрены панорамные окна «в пол». К дому уже проложили дорогу, а вдоль тротуаров поставили фонари.





– На строительство дома понадобилось меньше 8 месяцев. Проект полностью финансируется правительством Китая. Проблем с платежами нет: «Банк Дабрабыт» быстро решает вопросы по операциям между странами и берет на себя общение с китайскими финучреждениями. В этом плане нам не приходится этим заниматься, что повышает скорость работы, – рассказывает главный представитель CRCC в Беларуси Тянь Цзяци.









Первый дом будет арендным – на 156 апартаментов. Ключи получат сотрудники белорусско-китайского парка, которые сейчас тратят полчаса на дорогу из Минска.





В геотермальном доме работают тепловые насосы, которые используют тепло земли для отопления и горячего водоснабжения. В скважины погружают трубы и пускают по ним жидкость, которая нагревает хладагент. Его пары сжимаются и попадают в конденсатор, после чего передают тепло воде в трубах и радиаторах.





CRCC работает в Беларуси с 2014 года и уже реализовала проекты в разных областях – больше всего в Гродно Витебске и Минске, где было построено в том числе и социальное жилье. Также компания выступает ключевым подрядчиком индустриального парка «Великий камень». Всего за 5 лет на ее объектах трудилось порядка 1500 белорусов, а сейчас занято около 200 человек. Столько же работает и китайских специалистов.





– Китай – большая страна, и в северных регионах климат похож на белорусский. Так что наши строители могут работать в любых погодных условиях. Мы знаем все плюсы и минусы работы на белорусском рынке и продолжаем работать в этом регионе, – поясняет Тянь Цзяци. – Нормы и требования к строительству в Беларуси и в итае отличаются, но эти различия преодолимы. Кроме того, нужно учитывать лидерские позиции обеих стран в определенных отраслях.