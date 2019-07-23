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Руководитель общественной организации солдатских матерей: призвать в армию всех, отсрочек никому не предоставлять

23.07.2019 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерству обороны стоит больше внимания уделить альтернативной службе в армии или придумать новые формы, но призывать в войска необходимо всех белорусских мужчин, которых это касается, считает руководитель Белорусской общественной организации солдатских матерей Галина Чигринова.



По ее мнению, мы прекрасно осознаем, что армия нам нужна. А значит, нельзя отказывать Минобороны в желании качественно укомплектовать воинские части. 

Напомним, очередная призывная кампания стартует уже 1 августа. И будет проходить с учетом законопроекта, который меняет порядок предоставления отсрочек от службы в армии. Белорусские парламентарии документ уже утвердили. После того, как его подпишет Александр Лукашенко, законопроект опубликуют. И спустя 10 дней он вступит в силу.

По мнению Чигирновой, вопрос вовсе не в отсрочках, а в справедливости: как объяснить 18-летним парням, почему одного из них призывают в армию, а другого — нет? Особенно, если оба учились в одном классе или живут в одном дворе, хорошо друг друга знают. И вероятнее всего оба догадываются, что по состоянию здоровья у них нет ограничений для прохождения срочной службы.


"Я убеждена, что, может, через 20 лет мы к этому придем. Призывать надо всех. Надо альтернативную службу расширять и придумывать новые, возможно, формы службы. И каждый должен быть готов защитить хотя бы свою семью, себя и всех нас. Министерство обороны надо поддерживать", — отметила Чигринова в ходе круглого стола в ММПЦ Sputnik Беларусь. 

А, может, сразу всех лагеря?! Чтобы наверняка от обязанности Родину защищать не разбежались.

Напомним, что это та самая организация солдатских матерей (судя по фото -- бабушек), которая годами не замечала дедовщины в белорусской армии. Пока не стали погибать солдаты и скрывать проблему стало невозможно. 
 
 
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Министерству обороны стоит больше внимания уделить альтернативной службе в армии или придумать новые формы, но призывать в войска необходимо всех белорусских...
 
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