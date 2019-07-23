Руководитель общественной организации солдатских матерей: призвать в армию всех, отсрочек никому не предоставлять









По ее мнению, мы прекрасно осознаем, что армия нам нужна. А значит, нельзя отказывать Минобороны в желании качественно укомплектовать воинские части.





Напомним, очередная призывная кампания стартует уже 1 августа. И будет проходить с учетом законопроекта, который меняет порядок предоставления отсрочек от службы в армии. Белорусские парламентарии документ уже утвердили. После того, как его подпишет Александр Лукашенко, законопроект опубликуют. И спустя 10 дней он вступит в силу.





По мнению Чигирновой, вопрос вовсе не в отсрочках, а в справедливости: как объяснить 18-летним парням, почему одного из них призывают в армию, а другого — нет? Особенно, если оба учились в одном классе или живут в одном дворе, хорошо друг друга знают. И вероятнее всего оба догадываются, что по состоянию здоровья у них нет ограничений для прохождения срочной службы.









Sputnik Беларусь. "Я убеждена, что, может, через 20 лет мы к этому придем. Призывать надо всех. Надо альтернативную службу расширять и придумывать новые, возможно, формы службы. И каждый должен быть готов защитить хотя бы свою семью, себя и всех нас. Министерство обороны надо поддерживать", — отметила Чигринова в ходе круглого стола в ММПЦБеларусь.





А, может, сразу всех лагеря?! Чтобы наверняка от обязанности Родину защищать не разбежались.





Напомним, что это та самая организация солдатских матерей (судя по фото -- бабушек), которая годами не замечала дедовщины в белорусской армии. Пока не стали погибать солдаты и скрывать проблему стало невозможно.















