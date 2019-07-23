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Бюджет прожиточного минимума с 1 августа повысится до Br230,91

23.07.2019 22:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

С 1 августа в Беларуси повышается размер бюджета прожиточного минимума, сообщает Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь.

Новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам утверждены на период с 1 августа по 31 октября 2019 года постановлением министерства труда и социальной защиты от 19 июля 2019 г. № 37.

БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br230,91 (с 1 мая по 31 июля 2019 г. – Br224,02).

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ: трудоспособное население – Br257,05 (ранее – Br249,98); пенсионеры – Br176,75 (ранее – Br171,3); студенты – Br223,93 (ранее – Br216,97); дети в возрасте до трех лет – Br 147,18 (ранее – Br 143,09); дети в возрасте от трех до шести лет – Br203,38 (ранее – Br197,42); дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – Br250,19 (ранее – Br242,90).

Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите. Также будут увеличен надбавки к пенсиям и повышены пенсии отдельным категориям пенсионеров, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, а также государственные пособия семьям, воспитывающим детей.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

 
 
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С 1 августа в Беларуси повышается размер бюджета прожиточного минимума, сообщает Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь.
 
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