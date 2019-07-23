На Линии Сталина пройдет V международный военно-исторический фестиваль

Источник материала: Интерфакс

В субботу, 3 августа 2019 года, на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" пройдёт V-ый Международный военно-исторический фестиваль "Афганское небо", посвященный Дню ВДВ, при поддержке министерства обороны Республики Беларусь и благотворительного фонда помощи воинам интернационалистам "Память Афгана".



Для жителей и гостей Республики Беларусь подготовлена масштабная военно-историческая реконструкция эпизода боевых действий периода Афганской войны с участием военно-исторических клубов и боевой техники тех времен.

Для посетителей будет открыто более десятка интерактивных зон. На территории комплекса каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, раскраске танка и в интересных мастер-классах. Победители конкурсов смогут бесплатно поучаствовать в экстремальной программе отдыха – катании на боевой технике.

Начало в 11:00.