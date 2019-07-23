Самая мощная в Беларуси электроподстанция будет реконструирована к 2021 году

Источник материала: Интерфакс

Реконструкция самой мощной в Беларуси электроподстанции должна завершиться до конца 2020 года. Подстанция "Белорусская" расположена на территории Стародорожского района рядом с деревней Солон, и имеет мощность 750 кв, сообщили " Навiны Старадарожчыны ".

Данная подстанция считается важнейшим для республики энергетическим объектом, который обеспечивает надежную связь между областными энергосистемами.

Подстанция 750 кВ "Белорусская" относится к основной сети объединенной энергетической системы Беларуси и обеспечивает прием и распределение потоков мощности по воздушным линиям 330 кВ с Лукомльской ГРЭС, Березовской ГРЭС, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, а также Смоленской АЭС по высоковольтной линии 750 кВ.

Подстанция является связующим звеном в энергетике Беларуси, России и стран Балтии.

В августе 2016 года на совещании в "Белэнерго" было принято решение о реконструкции подстанции. Генпроектировщиком проекта выступило РУП "Белэнергосетьпроект". В качестве генподрядчика определена компания "Riko d.o.o." (Республика Словения). Она же выполняет финансирование объекта. С компанией был заключен контракт, который предусматривает поставку в Беларусь европейского оборудования и выполнение строительных работ на объекте.

В настоящее время на "Белорусской" активными темпами идет процесс реконструкции. Для сохранения драгоценного времени на строительную площадку непрерывным потоком поступают материалы и оборудование, которые сразу же применяются в работе и монтаже.

Реконструкция должна завершиться до конца 2020 года. Об этом было заявлено во время посещения министром энергетики Виктором Каранкевичем базы Стародорожского района электрических сетей и подстанции 750 кВ "Белорусская".