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Самая мощная в Беларуси электроподстанция будет реконструирована к 2021 году

23.07.2019 22:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Реконструкция самой мощной в Беларуси электроподстанции должна завершиться до конца 2020 года. Подстанция "Белорусская" расположена на территории Стародорожского района рядом с деревней Солон, и имеет мощность 750 кв, сообщили "Навiны Старадарожчыны".

Данная подстанция считается важнейшим для республики энергетическим объектом, который обеспечивает надежную связь между областными энергосистемами.

Подстанция 750 кВ "Белорусская" относится к основной сети объединенной энергетической системы Беларуси и обеспечивает прием и распределение потоков мощности по воздушным линиям 330 кВ с Лукомльской ГРЭС, Березовской ГРЭС, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, а также Смоленской АЭС по высоковольтной линии 750 кВ.

Подстанция является связующим звеном в энергетике Беларуси, России и стран Балтии.

В августе 2016 года на совещании в "Белэнерго" было принято решение о реконструкции подстанции. Генпроектировщиком проекта выступило РУП "Белэнергосетьпроект". В качестве генподрядчика определена компания "Riko d.o.o." (Республика Словения). Она же выполняет финансирование объекта. С компанией был заключен контракт, который предусматривает поставку в Беларусь европейского оборудования и выполнение строительных работ на объекте.

В настоящее время на "Белорусской" активными темпами идет процесс реконструкции. Для сохранения драгоценного времени на строительную площадку непрерывным потоком поступают материалы и оборудование, которые сразу же применяются в работе и монтаже.

Реконструкция должна завершиться до конца 2020 года. Об этом было заявлено во время посещения министром энергетики Виктором Каранкевичем базы Стародорожского района электрических сетей и подстанции 750 кВ "Белорусская".

 
 
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Реконструкция самой мощной в Беларуси электроподстанции должна завершиться до конца 2020 года. Подстанция "Белорусская" расположена на территории Стародорожского...
 
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