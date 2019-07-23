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Без сотрудничества с Россией обойтись нельзя - Трамп

23.07.2019 21:46 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник на студенческой конференции в Вашингтоне, заявил о необходимости сотрудничества США с Россией.

"С Россией очень трудно вести дела, но нам нужно, у нее есть ядерная мощь, и это большая страна. Нам так или иначе нужно вести с ней дела, без искусственного вмешательства (в отношения между странами - ИФ)", - заявил Трамп.

Трамп повторил свое прежнее утверждение о том, что расследование (спецпрокурора США Роберта Мюллера) о вмешательстве России в американские выборы, - это "охота на ведьм", которая "очень плохо влияет на США", и, в частности, на отношения страны с Россией.

"У нас нет ни сговора, ни препятствий, заключение по результатам расследования подтвердило отсутствие тайной договоренности", - добавил президент США.

В марте 2019 года команда спецпрокурора США Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

 
 
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Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник на студенческой конференции в Вашингтоне, заявил о необходимости сотрудничества США с Россией. "С Россией очень...
 
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