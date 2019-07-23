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Сколько может заработать подросток летом: вакансии до 1200 рублей в месяц

24.07.2019 06:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Сколько может заработать подросток летом: вакансии до 1200 рублей в месяц
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Начинать работать или подрабатывать можно уже и в 14 лет. Официальное трудоустройство подразумевает заключение трудового договора с письменного согласия одного из родителей (или усыновителей, или попечителей). А если нет 14, ребенку подписать договор без участия родителей не получиться.

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При заключении договора нанимателем также должна соблюдаться ст. 272 Трудового кодекса. В нем описаны все условия, график, оплата, а также перечислены легкие виды работ для несовершеннолетних от 14 до 16 лет. А именно: 

 
 
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Myfin.by узнал, куда можно обратиться несовершеннолетнему, чтобы устроиться работать на время летних каникул, и какие вакансии предлагают работодатели.
 
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