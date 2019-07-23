В Солигорске задержан ночной грабитель, напавший на женщину.

17 июля 2019 года в дежурную часть Солигорского РОВД обратилась 29-летняя жительница Солигорска. По телефону она сообщила, что около 2 часов на одной из центральных улиц на нее напал мужчина и потребовал деньги. Чтобы избежать более тяжких последствий, потерпевшая выполнила требование и отдала кошелек со $102.