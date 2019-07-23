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В Солигорске задержан ночной грабитель, напавший на женщину.
24.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
18 июля 2019 18:41 5100
В Солигорске задержан ночной грабитель, напавший на женщину.
17 июля 2019 года в дежурную часть Солигорского РОВД обратилась 29-летняя жительница Солигорска. По телефону она сообщила, что около 2 часов на одной из центральных улиц на нее напал мужчина и потребовал деньги. Чтобы избежать более тяжких последствий, потерпевшая выполнила требование и отдала кошелек со $102.
В ходе оперативной работы подозреваемого удалось задержать уже через несколько часов. Им оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за несоблюдение требований превентивного надзора.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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18 июля 2019 18:41 5100 В Солигорске задержан ночной грабитель, напавший на...
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