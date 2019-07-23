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В Солигорске задержан ночной грабитель, напавший на женщину.

24.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


18 июля 2019 18:41 5100

В Солигорске задержан ночной грабитель, напавший на женщину.

Автор: Эдуард Кидяев.

17 июля 2019 года в дежурную часть Солигорского РОВД обратилась 29-летняя жительница Солигорска. По телефону она сообщила, что около 2 часов на одной из центральных улиц на нее напал мужчина и потребовал деньги. Чтобы избежать более тяжких последствий, потерпевшая выполнила требование и отдала кошелек со $102.

В Солигорске задержан ночной грабитель, напавший на женщину.

В ходе оперативной работы подозреваемого удалось задержать уже через несколько часов. Им оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за несоблюдение требований превентивного надзора.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст.206 УК Беларуси (грабеж). Подозреваемый водворен в ИВС и проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Источник: сайт МВД Республики Беларусь.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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18 июля 2019 18:41 5100 В Солигорске задержан ночной грабитель, напавший на...
 
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