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Эксперимент в Бресте: детсад и школа под одной крышей

24.07.2019 07:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Всего месяц остается до начала школьных занятий. Каникулы пролетают быстро. Впрочем, и в летнее время в школах кипит работа. Учебные заведения приводят в порядок, а кое-где даже строят новые – удобные и в чём-то уникальные. Один из таких проектов реализуют в Бресте. Под одной крышей комфортно себя будут чувствовать и старшеклассники, и малыши. 

Эксперимент в Бресте: детсад и школа под одной крышей

Дизайнер, строитель и директор школы – в одном лице, шутит про себя Людмила Кудей. Позади большой опыт работы с детьми, но открывать новую школу – двойная ответственность. Волнуется – до сентября нужно многое успеть: смонтировать оборудование, расставить мебель и навести лоск. Площадь огромная – рассчитана школа на полторы тысячи детей.

Людмила Кудей, директор средней школы №11 г. Бреста: «Пропущено через себя. Вот так, как я видела – фантастическую школу, когда меня только назначали директором. А сейчас удалось реализоваться, наверное, как директору школы, которому все было позволено: выбрать цвета, оборудование – в школе будет более 200 компьютеров».

Просторные классы, широкие двери, лифты и пандусы – все продумано до мелочей, чтобы любой ученик мог свободно посещать школу. Задумана и сенсорная комната психологической разгрузки. Новая школа будет самой большой не только в Бресте, но и в стране. На 70-ти гектарах есть все, что нужно детям для развития. Тренажерный и гимнастический залы, площадки для занятия волейболом и футболом, хоккейная коробка и даже теннисный корт. По сути – центр досуга и детского развития всего микрорайона. Желающих попасть в новую школу много, район молодой, только первых классов уже набралось двадцать: от «А» до «С». При этом дети будут чувствовать себя комфортно.

Виталий Щерба, начальник управления по образованию Московского района г. Бреста: «Дети в начальных классах в средней школе №11 находятся в своей среде, у них свой блок, пищеблок, отдельный спортивный зал, раздевалки. Ребенок, находясь в данном учреждении, не будет себя дискомфортно чувствовать рядом с взрослым человеком, он не будет замыкаться в себе, дети будут расти и развиваться, согласно их возрасту». 

По такому же принципу строили и учебно-педагогический комплекс в соседнем микрорайоне. В одном здании разместился детский сад и начальная школа. Район молодой, в основном живут большие семьи, садов не хватало катастрофически, приходилось возить детей на другой конец города. Для 470 малышей проблема будет решена уже в сентябре.

В отличие от больших городов, на селе проблемы с местами в садах и школах нет. Видомлянская – одна из самых старых и ухоженных школ в Каменецком районе, в следующем году ей исполнится 70 лет. Строилась по проекту семилетки, в узких коридорах, маленьких классах ютилось много поколений ребят. Для малышей даже приспособили отдельное здание. Но количество учеников растет, и мест не хватает. Больше всего хотелось спортивный зал, чтобы заниматься круглый год. Строители обещают успеть до сентября, школа станет как минимум вдвое больше.

Тамара Страпко, директор Видомлянской школы: «Мы будем делать так, чтобы не только в учебной деятельности были прекрасные результаты. У нас, я уверена, будут чудесные показатели и в спортивной жизни».

Уже в августе специальные комиссии проверят готовность школ к новому учебному году. Если нареканий не будет, учебные заведения получат специальные паспорта готовности – это как допуск к новому учебному году. 

 
Теги: Брест
 
 
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  Всего месяц остается до начала школьных занятий. Каникулы пролетают быстро. Впрочем, и в летнее время в школах кипит работа. Учебные заведения приводят в...
 
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