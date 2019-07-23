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Летать на отдых из Бреста стало проще. «Интерсити» открыл свой офис на ул. Гоголя

24.07.2019 07:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В начале лета мы делали большой репортаж о вариантах отдыха в теплых странах с вылетом из Бреста. Жители города по достоинству оценили эти возможности, предоставленные туроператором «ИНТЕРСИТИ», и почти сразу разобрали все билеты.

Летать на отдых из Бреста стало проще. «Интерсити» открыл свой офис на ул. Гоголя

А уже на этих выходных в нашем городе на улице Гоголя, 65 открылся официальный офис туристического оператора «ИНТЕРСИТИ». И теперь брестчане могут самостоятельно получить консультацию относительно отдыха, произвести оплату и получить путевки на руки.

Летать на отдых из Бреста стало проще. «Интерсити» открыл свой офис на ул. Гоголя

Именно так поступила Юлия, первый клиент брестского офиса. В этом году вместе с детьми они выбрали oтдых в Албании. Определяющими факторами для них были новое туристическое направление и отсутствие виз для белорусов.

Летать на отдых из Бреста стало проще. «Интерсити» открыл свой офис на ул. Гоголя

В целом туроператор «ИНТЕРСИТИ» предлагает довольно интересные варианты для брестчан: улететь на отдых в Болгарию, Черногорию и Тунис можно прямо из брестского аэропорта. Теперь не нужно тратить часы на дорогу к аэропортам в других городах или странах. Не нужно терять время на пересечение границы. Всего несколько часов перелета - и вы уже в отеле. Обратный путь будет таким же быстрым. Отель - аэропорт - перелет - аэропорт «Брест» - и вы уже дома! Благодаря этому отдых будет настоящим и полноценным!

Летать на отдых из Бреста стало проще. «Интерсити» открыл свой офис на ул. Гоголя

Летать на отдых из Бреста стало проще. «Интерсити» открыл свой офис на ул. Гоголя

Отдельного внимания заслуживает отдых в Тунисе с вылетом из Бреста, который является альтернативным (и поэтому бюджетным) направлением для любителей варианта «все включено». Страна набирает популярность среди семейных путешественников: песчаные пляжи делают отдых комфортным, хороший уровень обслуживания оставляет хорошие впечатления, экскурсии по интересным и красивым местам дарят еще больше положительных эмоций, а выезды в Сахару и путешествия по трассе Дакар-Париж будут интересны для всех возрастов. Ну и отсутствие визы тоже добавляет плюсов в пользу Туниса. Со всеми предложениями для отдыха можно на сайте intercity.by.

Летать на отдых из Бреста стало проще. «Интерсити» открыл свой офис на ул. Гоголя

Туроператор «ИНТЕРСИТИ» на рынке туристических услуг присутствует с 1995 года. 24-летний опыт работы и ее качество подтверждены грамотами и дипломами. В 2017 году туроператор стал Призером премии "Народная марка" в категории "Туроператор" и в 2018 году успешно подтвердил эту награду.

 
Теги: Брест
 
 
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