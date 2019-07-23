Летать на отдых из Бреста стало проще. «Интерсити» открыл свой офис на ул. Гоголя

Источник материала: Виртуальный Брест

В начале лета мы делали большой репортаж о вариантах отдыха в теплых странах с вылетом из Бреста. Жители города по достоинству оценили эти возможности, предоставленные туроператором «ИНТЕРСИТИ», и почти сразу разобрали все билеты.





А уже на этих выходных в нашем городе на улице Гоголя, 65 открылся официальный офис туристического оператора «ИНТЕРСИТИ». И теперь брестчане могут самостоятельно получить консультацию относительно отдыха, произвести оплату и получить путевки на руки.





Именно так поступила Юлия, первый клиент брестского офиса. В этом году вместе с детьми они выбрали oтдых в Албании. Определяющими факторами для них были новое туристическое направление и отсутствие виз для белорусов.





В целом туроператор «ИНТЕРСИТИ» предлагает довольно интересные варианты для брестчан: улететь на отдых в Болгарию, Черногорию и Тунис можно прямо из брестского аэропорта. Теперь не нужно тратить часы на дорогу к аэропортам в других городах или странах. Не нужно терять время на пересечение границы. Всего несколько часов перелета - и вы уже в отеле. Обратный путь будет таким же быстрым. Отель - аэропорт - перелет - аэропорт «Брест» - и вы уже дома! Благодаря этому отдых будет настоящим и полноценным!









Отдельного внимания заслуживает отдых в Тунисе с вылетом из Бреста, который является альтернативным (и поэтому бюджетным) направлением для любителей варианта «все включено». Страна набирает популярность среди семейных путешественников: песчаные пляжи делают отдых комфортным, хороший уровень обслуживания оставляет хорошие впечатления, экскурсии по интересным и красивым местам дарят еще больше положительных эмоций, а выезды в Сахару и путешествия по трассе Дакар-Париж будут интересны для всех возрастов. Ну и отсутствие визы тоже добавляет плюсов в пользу Туниса. Со всеми предложениями для отдыха можно на сайте intercity.by .





Туроператор «ИНТЕРСИТИ» на рынке туристических услуг присутствует с 1995 года. 24-летний опыт работы и ее качество подтверждены грамотами и дипломами . В 2017 году туроператор стал Призером премии "Народная марка" в категории "Туроператор" и в 2018 году успешно подтвердил эту награду.