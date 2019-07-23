В каком каршеринге самые дорогие штрафы для пользователей

Источник материала: Tut.by

Каршеринг уже стал привычен для минчан. Но если с правилами пользования сервисом клиенты более-менее знакомы, то до раздела со штрафными санкциями добираются редко, надеясь на «авось пронесет» и «ну как появится проблема — тогда и будем решать». AUTO.TUT.BY решил разобраться, кто, за что и сколько заплатит в случае нештатной ситуации. Сейчас в Минске работает уже четыре каршринговых сервиса. И у каждого — свои штрафы и подходы к нарушителям.

Anytime





Самый первый и на сегодня крупнейший сервис каршеринга. Парк насчитывает более 360 автомобилей — это седаны Volkswagen Polo и Geely Emgrand 7 с автоматическими коробками передач.

В случае возникновения у арендодателя подозрений в недобросовестности действий клиента (в том числе угон, ДТП или другие нарушения) компания имеет право без получения дополнительного согласия клиента списать с его счета 1500 рублей.

Штраф за ДТП, совершенное по вине пользователя, тоже составляет 1500 рублей. Но надо отметить, что это максимальная сумма, которую могут списать с клиента.

Одно из «тяжких» нарушений правил пользования каршерингом — передача автомобиля третьим лицам. В этом случае клиент оплачивает арендодателю штраф в размере 5000 рублей, а также возмещает в полном объеме ущерб, причиненный автомобилю.

Такую же сумму придется уплатить, если пользователь находился за рулем (в том числе. управлял арендованным автомобилем) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения и/или отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения по требованию сотрудников ГАИ.

Те же 5000 пользователь заплатит, если не сообщит об утере, изъятии и/или лишения водительского удостоверения. Также придется оплатить все дополнительные расходы компании, связанные с последствиями от утери, изъятия и/или лишения водительского удостоверения клиента. В случае конфискации авто по статье за «пьянку» клиент возмещает полную стоимость автомобиля, а также уплачивает штраф в размере 10 тысяч рублей.

За преднамеренную езду в управляемых и неуправляемых заносах, а также за экстремальное или опасное вождение, использование автомобиля в спортивных соревнованиях, придется уплатить 1000 рублей и возместить весь причиненный ущерб, если таковой будет.

Везуха





Парк автомобилей этого сервиса разнообразен — Ravon R2, Nissan Almera, Kia Rio X-Line. Всего для пользователей доступно уже 95 машин по всему городу.

Список штрафных санкций у этой компании невелик.

Компания имеет право взыскать с арендатора штраф в размере до 30 базовых величин (до 765 рублей) в случае: передачи арендатором управления автомобилем третьим лицам; разукомплектации автомобиля, повреждения/загрязнения салона, нарушения целостности внешнего оформления автомобиля; причинения арендованному автомобилю ущерба; отключения арендатором телеметрического оборудования; курения, распития спиртных напитков в салоне автомобиля; причинения ущерба автомобилю самостоятельной заправки арендованного автомобиля топливом несоответствующего типа.

«Везуха» имеет право в одностороннем порядке уменьшить размер взыскиваемого с арендатора штрафа в зависимости от размера ущерба, причиненного автомобилю, при этом размер взыскиваемого с арендатора штрафа не может быть меньше фактической стоимости работ (услуг) по устранению причиненного ущерба. При своевременном сообщении оператору о причиненном ущербе, а также в случае незначительного ущерба (до двух базовых величин) штраф может не взыскиваться.

— При ДТП мы получаем оценку страховой. Если сумма ремонта больше 30 базовых величин, то мы вынуждены взымать полный штраф, чтобы компенсировать размер франшизы (это такой вид удержания из страховой выплаты, он приблизительно равен нашему штрафу). Часто бывает, что клиенты оценивают повреждения, исходя из собственной экспертизы. Поэтому иногда кажется, что можно отремонтировать автомобиль дешевле, в гараже, у знакомых или еще где-то. Но мы стараемся следить за парком, поэтому сложные восстановительные работы делаем у дилеров. А у них ставки достаточно высокие, и повреждение любой пары элементов сразу же превышает франшизу (снятие, установка, покраска, сама деталь). Мы не наживаемся на штрафах. Для нас это гораздо больнее, чем для клиента — ведь машины должны работать 24/7, а при ДТП они могут до месяца «отдыхать», и ответственность за это мы ни на кого не возлагаем, — объясняют представители компании «Везуха».

За умышленное причинение ущерба арендованному автомобилю, а также за сокрытие факта ДТП с участием арендованного автомобиля, максимальный штраф в 30 базовых выплачивается в тройном размере (2295 рублей).

— Если пользователь сознается в совершении ДТП, мы относим его к категории добросовестных и в 99% случаев решаем вопрос мирно, ограничиваясь максимальной планкой штрафа в случае серьезного ДТП. Если клиент умышленно причиняет ущерб, наверное, и у нас нет оснований идти к нему навстречу.

Штраф за управление автомобилем в состоянии опьянения (алкогольного, токсического, наркотического) составляет 30 тысяч рублей. По сути такая сумма практически полностью компенсирует стоимость авто, которое в определенных законом случаях могут конфисковать.

— По поводу алкоголя — мы постарались сделать штраф понятно-страшным и вывесили его на главную страницу договора и еще сделали пуш-рассылку этой новости в приложении. Но штука в том, что люди, которые совершают такие преступления, не боятся штрафов. Почему? Потому что они уверены, что их не поймают, хотя это не так. У нас был случай, когда молодой человек проехал 200 метров, на выезде из двора его задержали сотрудники ГАИ (им отдельное спасибо!). А он собирался проехать еще 500, до магазина…

HELLO





Недавно появившийся новый сервис уже может похвастаться 80 автомобилями. Пока это седаны Volkswagen Polo, но парк будет пополняться и другими марками.

— Наши меры — это баланс между репутацией каршеринга, дисциплиной и лояльностью. Штрафы могут выглядеть довольно устрашающе, однако это максимальные меры наказания, — говорят представители компании.

Если говорить о ДТП по вине пользователя, то за такое нарушение положен штраф от двух до 52 базовых величин (от 51 до 1326 рублей).

— ДТП по вине водителя у нас не распространенное событие, так как наши пользователи культурные и аккуратные. Размер штрафа, в первую очередь, зависит от масштаба повреждений. Но мы учитываем совокупность факторов при разборе происшествия. Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке, нет общего принципа. Но мы в любом случаем на стороне клиента, за исключением случаев передачи управления и вождения в нетрезвом состоянии, — говорят в службе безопасности HELLO.

В случае передачи управления автомобилем любым третьим лицам пользователь оплачивает штраф в размере 204 БВ (5 202 рубля), а также в полном объеме возмещает ущерб, причиненный автомобилю.

— Если нет ущерба, то пользователь ничего не возмещает. Все прозрачно и открыто. С передачей мы активно боремся и довольно успешно. Мы бы очень хотели, чтобы все читали договор, особенно пункт о передаче — одно из самых серьезных нарушений для нас.

Аналогичный размер штрафа — 5202 рубля — предусмотрен за нахождение за рулем или управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения по требованию сотрудников ГАИ. Кроме того, пользователь в полном объеме возмещает ущерб, причиненный автомобилю, независимо от наличия вины в причинении ущерба.

Если вы вдруг решите утаить от компании факт утери или лишения водительского удостоверения, то это тоже карается штрафом в 204 базовых величины. Также придется возместить дополнительные расходы компании, связанные с последствиями от утери, изъятия и/или лишения водительского удостоверения, в том числе полное возмещение стоимости автомобиля в случае его конфискации. В компании говорят, что за утерю никого штрафовать не будут, конечно, но лишение — другое дело. Если вы умышленно скрываете факт лишения, и это выяснится — пользователя будут вынуждены оштрафовать.

Попытки поездить в управляемом или неуправляемом заносе, агрессивное вождение, которое может повредить автомобиль, причинить вред третьим лицам, а также использование автомобиля в состязаниях или соревнованиях карается штрафом в размере 10 базовых величин (255 рублей). Кроме того, пользователь возмещает ущерб (например, стертые шины) и блокируется в сервисе.

В случае эвакуации автомобиля пользователь оплачивает штраф в размере 10 базовых величин, а также возмещает все расходы, связанные с возвратом авто, и убытки, вызванные невозможностью использования автомобиля. Убыток расчитывается как количество минут, в течение которых автомобиль не мог использоваться, умноженное на стоимость минуты аренды в режиме «стоянка» в соответствии с проездным «минутный».

— Однако если пользователь сам лично решает эту ситуацию и забирает авто со штрафстоянки, мы не взыскиваем с него штрафы за неудобства. Ведь он сам все решил, — комментируют в службе безопасности.

WestGroup





Отличительная особенность этого сервиса — автомобили не имеют фирменной окраски-оформления и в потоке ничем не отличаются от обычных авто. Кроме того, в парке есть не только «бюджетники», но и авто среднего класса — Skoda Octavia.

Список штрафных санкций не слишком велик, а конкретные суммы в договоре не указываются. Все зависит от причиненного ущерба.

В случае совершения ДТП, причинения ущерба арендованному авто, произошедшего при вине клиента, он обязан возместить убытки в виде упущенной выгоды из расчета суточной стоимости аренды не менее 5-ти суток, но не более чем за 15 суток. Арендная плата и залог возврату не подлежат.

Если автомобиль был оставлен клиентом в неположенном месте и эвакуирован на штрафстоянку, компания вправе наложить штраф в размере 200 рублей. Эти деньги спишутся с привязанной банковской карты без предупреждения.

Клиент самостоятельно и за свой счет отвечает за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате эксплуатации арендованного автомобиля, а также за ущерб, гибель или повреждение взятого в аренду автомобиля в объеме, не покрытом страховым возмещением.

По правилам сервиса пользователь полностью несет материальную ответственность при причинении убытков компании вследствие следующих обстоятельств:

— на момент аварии клиент находился в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;

— авария явилась следствием нарушения правил пожарной безопасности (перевозка и хранение огнеопасных веществ);

— авто использовалось для езды по бездорожью или в целях обучения вождению;

— причинен вред интерьеру салона.