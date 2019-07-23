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Молодая минская студия попала в топ-50 престижного конкурса. Смотрите, какой интерьер они сделали

24.07.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авторитетное издание ArchDaily и Институт «Стрелка» отобрали 50 претендентов на победу в открытом конкурсе для молодых архитекторов, отстаивающих новый подход к проектированию. В числе номинантов оказалось и архитектурное бюро Third Wave Architects из Минска со своим дебютным реализованным проектом интерьера.


Фото: Александра Кононченко

Объект расположен в исторической части столицы. Главная задача молодой команды была в создании современного универсального жилья на базе старой квартиры.


Фото: Александра Кононченко

Новая планировка заменила замкнутую, ячеистую систему квартиры, где коммуникация между помещениями осуществлялась через коридор. Новое проектное решение предполагает четкое функциональное деление квартиры на жилую и входные зоны.


Жилая зона представлена объединенным пространством гостиной и кухни-столовой, а также изолированной спальней. Такая планировка обеспечила беспрепятственную связь между основными жилыми помещениями. Для входа в спальню запроектированы две раздвижные двери, которые в открытом состоянии обеспечивают ощущение единства всей жилой зоны, а в закрытом состоянии изолируют помещение тихого и активного отдыха друг от друга.


Фото: Александра Кононченко

Входная зона вмещает в себя основной гардероб, а также помещение совмещенного санузла. Все системы хранения одежды, уборочного инвентаря, бытовая техника прачечной и участка кухни встроены в плоскости стен.


Фото: Александра Кононченко

Встроенные элементы визуально воспринимаются не как обособленные предметы, а как часть стен, что обеспечивает целостность восприятия пространства.


Фото: Александра Кононченко

Один из основных принципов проекта — натуральность материала и естественность его использования. В качестве фона использована сложная фактура штукатурки стен, акценты — фасады из шпонированного дерева красного оттенка. Текстиль и мебель наследуют цветовое решение крупных плоскостей интерьера, к которым непосредственно относятся: шторы — цвет стен, ковер — цвет паркета.



Важной особенностью некоторых элементов интерьера является их преемственность духа и истории прежней квартиры. Восстановленные потолочные карнизы в точности повторяют аутентичный декор.


Фото: Александра Кононченко

Мягкая мебель, напольное зеркало, потолочный кухонный светильник и другие детали были отреставрированы и полноценно использованы в новом интерьере. Кроме того, была специально спроектирована и изготовлена серия металлической мебели из двух журнальных столиков и прикроватных тумбочек.


Фото: Александра Кононченко

Общее устремление проекта выражают и дополняют два художественных произведения: серое полотно в духе живописи абстрактного экспрессионизма и фрагмент картины Бартоломео Кавароцци «Святое семейство со святой Еленой».


Фото: Александра Кононченко

Второй и финальный этап голосования пройдет с 1 августа по 15 августа. Победители будут объявлены 19 августа. Проголосовать за проект можно здесь.


Фото: Александра Кононченко

Отметим, что в число номинантов вошли проекты еще двух архитектурных студий из Беларуси. На призы претендует мифологический музей от ZROBYM architects.


И интерьер современного офиса от Studio 11.


 

 
Теги: Минск
 
 
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Журнал ArchDaily и Институт «Стрелка» отобрали 50 претендентов на победу в открытом конкурсе для молодых архитекторов. В финале - три минские студии.
 
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