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Молодая минская студия попала в топ-50 престижного конкурса. Смотрите, какой интерьер они сделали
Источник материала: Tut.by
Авторитетное издание ArchDaily и Институт «Стрелка»
Объект расположен в исторической части столицы. Главная задача молодой команды была в создании современного универсального жилья на базе старой квартиры.
Новая планировка заменила замкнутую, ячеистую систему квартиры, где коммуникация между помещениями осуществлялась через коридор. Новое проектное решение предполагает четкое функциональное деление квартиры на жилую и входные зоны.
Жилая зона представлена объединенным пространством гостиной и кухни-столовой, а также изолированной спальней. Такая планировка обеспечила беспрепятственную связь между основными жилыми помещениями. Для входа в спальню запроектированы две раздвижные двери, которые в открытом состоянии обеспечивают ощущение единства всей жилой зоны, а в закрытом состоянии изолируют помещение тихого и активного отдыха друг от друга.
Входная зона вмещает в себя основной гардероб, а также помещение совмещенного санузла. Все системы хранения одежды, уборочного инвентаря, бытовая техника прачечной и участка кухни встроены в плоскости стен.
Встроенные элементы визуально воспринимаются не как обособленные предметы, а как часть стен, что обеспечивает целостность восприятия пространства.
Один из основных принципов проекта — натуральность материала и естественность его использования. В качестве фона использована сложная фактура штукатурки стен, акценты — фасады из шпонированного дерева красного оттенка. Текстиль и мебель наследуют цветовое решение крупных плоскостей интерьера, к которым непосредственно относятся: шторы — цвет стен, ковер — цвет паркета.
Важной особенностью некоторых элементов интерьера является их преемственность духа и истории прежней квартиры. Восстановленные потолочные карнизы в точности повторяют аутентичный декор.
Мягкая мебель, напольное зеркало, потолочный кухонный светильник и другие детали были отреставрированы и полноценно использованы в новом интерьере. Кроме того, была специально спроектирована и изготовлена серия металлической мебели из двух журнальных столиков и прикроватных тумбочек.
Общее устремление проекта выражают и дополняют два художественных произведения: серое полотно в духе живописи абстрактного экспрессионизма и фрагмент картины Бартоломео Кавароцци «Святое семейство со святой Еленой».
Второй и финальный этап голосования пройдет с 1 августа по 15 августа. Победители будут объявлены 19 августа. Проголосовать за проект можно
Отметим, что в число номинантов вошли проекты еще двух архитектурных студий из Беларуси. На призы претендует мифологический
И интерьер современного
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Журнал ArchDaily и Институт «Стрелка» отобрали 50 претендентов на победу в открытом конкурсе для молодых архитекторов. В финале - три минские студии.
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