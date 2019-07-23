Собираетесь за грибами? Собрали приложения, которые помогут отличить съедобный гриб от ядовитого

Источник материала: Tut.by

Если вы не уверены, что сможете отличить лисичку от лжелисички, а желчный гриб от белого, то вам помогут специальные мобильные приложения. Это проще, чем носить с собой в лесу бумажный справочник грибника. Собрали для вас пять виртуальных помощников.

Грибы Беларуси FREE





«Грибы Беларуси FREE» — это бесплатная версия приложения « Грибы Беларуси ». Из плюсов: удобное разделение на съедобные, условно съедобные, несъедобные и ядовитые грибы; фильтр по 16 параметрам и русский язык. Из минусов — грибы приходится искать уже по названию. Так что новичкам будет сложно.

По грибы





Фактически это виртуальный справочник с подробным описанием и фото 212 видов. Здесь есть ответы на вопросы — какие из грибов можно употреблять в пищу, где и когда они растут, и как выглядят ядовитые двойники.

Одно из плюсов приложения — возможность распознавания гриба через камеру смартфона. Для этого используются нейронные сети, которые предлагают несколько наиболее вероятных вариантов ответа. Функция экспериментальная, так что доверять ей на 100% нельзя, но точность определения довольно высока.

Грибы





Это приложение содержит подробное описание наиболее известных съедобных, несъедобных и ядовитых грибов, растущих на территории России, Беларуси, Украины. Да, оно не сможет определить гриб через камеру смартфона, зато содержит фото более 300 видов, что упрощает поиск.

Грибы: Большая Энциклопедия





В App Store не так много приложений для поиска грибов — и большинство из них платные. Так, «Грибы: Большая энциклопедия» стоит 299 российских рублей или 9,6 в белорусских. По крайней мере, это дешевле, чем, например, Mushrooms PRO за 8,99 доллара.

«Энциклопедия» также работает на базе нейронной сети и способна распознать 172 вида грибов. Нужно лишь навести камеру — и приложение найдет описания всех похожих видов.

Создатели утверждают, что для обучения было использовано от полутора тысяч образцов фотографий на каждый вид. Но опять же — полностью доверять программе не нужно. Если сомневаетесь, лучше не берите.

Экогид — Грибы и Определитель





Приложение для владельцев iPhone, которое даже без сети определит вид и название гриба (в каталоге 329 разновидностей). Однако в этой бочке меда есть своя ложка дегтя — в бесплатной версии только черно-белые фото.