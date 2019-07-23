«У вас есть всего 72 часа, чтобы избежать беременности». 5 вопросов гинекологу об экстренной контрацепции

Источник материала: Tut.by

В ответ на регулярные публикации из серии «Пять вопросов гинекологу» нам часто приходят вопросы от читательниц. Многие из них касались темы экстренной контрацепции. Срабатывает ли она? Какие противопоказания нужно учитывать? Как к такому методу относится специалист, а не девочки с форумов? На все эти вопросы сегодня отвечает наш эксперт.

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Об эксперте:

Врач акушер-гинеколог первой квалификационной категории, клинический ординатор кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО

В каких случаях экстренная контрацепция имеет смысл?

Экстренная контрацепция имеет смысл только в том случае, когда специальную таблетку для предотвращения нежелательной беременности принимают не позднее 72 часов после незащищенного полового акта. Реже используют внутриматочную спираль , но ее также нужно ввести не позже чем в течение 5 суток с момента секса. Экстренная контрацепция может помочь, если во время полового акта презерватив порвался или сполз. А также, если женщина пропустила два и более приема оральных контрацептивов. Отдельные случаи — акты сексуального насилия. В этих ситуациях экстренная контрацепция необходима.





Допустим, спираль «сразу нет». А что за таблетки?

Есть два наиболее популярных препарата, которые применяют как средство экстренной контрацепции. Основное действующее вещество в обоих случаях — левоноргестрел.

(Левоноргестрел относится к подклассу стероидных женских половых гормонов и используется как активный компонент в гормональных контрацептивах. — Прим. редакции).

Эти препараты отличаются только количеством левоноргестрела в составе. В одном из них — 1,5 мг, и принимать его нужно однократно. Во втором — 0,75 мг, и его нужно будет принять дважды: в первый и второй день после незащищенного полового акта.

Какой препарат выбрать, решает женщина вместе с лечащим врачом. Разницы в их действии нет. Однако эффективность будет зависеть от того, насколько точно женщина придерживалась инструкции.

Именно поэтому, на мой взгляд, препарат, содержащий 1,5 мг левоноргестрела, более удобен в применении и надежен. Он просто снижает риск того, что вы забудете принять вторую таблетку.

Если после приема таблетки случится однократная рвота — нужно повторить прием препарата. И обязательно учтите, что врачи не рекомендуют прибегать к экстренной контрацепции чаще чем раз в полгода.





А как эти таблетки работают?

Препараты на основе этого вещества действуют так:

Обездвиживают сперматозоиды и не дают им достигнуть яйцеклетки;

Подавляют овуляцию и не дают созреть фолликулу в яичнике, тем самым препятствуя его выходу;

Если сперматозоиды все же достигают цели, левоноргестрел не дает оплодотворенной яйцеклетке прикрепиться к слизистому слою матки.

Все это не дает наступить беременности. Но, повторюсь, только в том случае, если вы примете таблетку в срок — позже препарат просто не сработает.

С какими противопоказаниями принимать такие средства нельзя?

К однозначным противопоказаниям я отношу:

повышенную чувствительность к любому компоненту препарата;

беременность;

период лактации;

подростковый возраст (до 16 лет);

тяжелую печеночную недостаточность;

редкие наследственные заболевания: такие как непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция.





С осторожностью препарат нужно применять, если у вас есть:

заболевания печени или желчевыводящих путей, желтуха, болезнь Крона.

Учитывайте, что при экстренной контрацепции возможны побочные эффекты:

аллергические реакции — крапивница, кожный зуд;

головная боль и головокружение;

слабость, утомляемость, усталость, тошнота, рвота и диарея;

боли внизу живота;

нагрубание и болезненность молочных желез;

кровотечения.

А если все-таки забеременела?..

Нужно знать, что препараты для экстренной контрацепции зачастую приводят к задержке менструации на 5−7 дней. Это нормально, и паниковать не стоит. Но если месячных нет неделю и более, нужно обратиться к врачу, чтобы исключить беременность.

Мне часто задают вопрос: если контрацепция не сработала и возникла беременность, есть ли риск, что таблетки навредили плоду? Нет, на сегодня не существует никаких доказательств того, что левоноргестрел может негативно повлиять на будущего ребенка. Поэтому прибегать к аборту из-за тревог на этот счет я не рекомендую.

Я желаю вам здоровья!