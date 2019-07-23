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«У вас есть всего 72 часа, чтобы избежать беременности». 5 вопросов гинекологу об экстренной контрацепции
Источник материала: Tut.by
В ответ на регулярные публикации из серии
В каких случаях экстренная контрацепция имеет смысл?
Экстренная контрацепция имеет смысл только в том случае, когда специальную таблетку для предотвращения нежелательной беременности принимают не позднее 72 часов после незащищенного полового акта. Реже используют
Допустим, спираль «сразу нет». А что за таблетки?
Есть два наиболее популярных препарата, которые применяют как средство экстренной контрацепции. Основное действующее вещество в обоих случаях — левоноргестрел.
(Левоноргестрел относится к подклассу стероидных женских половых гормонов и используется как активный компонент в гормональных контрацептивах. — Прим. редакции).
Эти препараты отличаются только количеством левоноргестрела в составе. В одном из них — 1,5 мг, и принимать его нужно однократно. Во втором — 0,75 мг, и его нужно будет принять дважды: в первый и второй день после незащищенного полового акта.
Какой препарат выбрать, решает женщина вместе с лечащим врачом. Разницы в их действии нет. Однако эффективность будет зависеть от того, насколько точно женщина придерживалась инструкции.
Именно поэтому, на мой взгляд, препарат, содержащий 1,5 мг левоноргестрела, более удобен в применении и надежен. Он просто снижает риск того, что вы забудете принять вторую таблетку.
Если после приема таблетки случится однократная рвота — нужно повторить прием препарата. И обязательно учтите, что врачи не рекомендуют прибегать к экстренной контрацепции чаще чем раз в полгода.
А как эти таблетки работают?
Препараты на основе этого вещества действуют так:
Все это не дает наступить беременности. Но, повторюсь, только в том случае, если вы примете таблетку в срок — позже препарат просто не сработает.
С какими противопоказаниями принимать такие средства нельзя?
К однозначным противопоказаниям я отношу:
С осторожностью препарат нужно применять, если у вас есть:
Учитывайте, что при экстренной контрацепции возможны побочные эффекты:
А если все-таки забеременела?..
Нужно знать, что препараты для экстренной контрацепции зачастую приводят к задержке менструации на 5−7 дней. Это нормально, и паниковать не стоит. Но если месячных нет неделю и более, нужно обратиться к врачу, чтобы исключить беременность.
Мне часто задают вопрос: если контрацепция не сработала и возникла беременность, есть ли риск, что таблетки навредили плоду? Нет, на сегодня не существует никаких доказательств того, что левоноргестрел может негативно повлиять на будущего ребенка. Поэтому прибегать к аборту из-за тревог на этот счет я не рекомендую.
Я желаю вам здоровья!
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«У вас есть всего 72 часа, чтобы избежать беременности». 5 вопросов гинекологу об экстренной контрацепции
В ответ на регулярные публикации из серии «Пять вопросов гинекологу» нам часто приходят вопросы от читательниц. Многие из них касались темы экстренной...
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