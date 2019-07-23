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Супермодель Кендалл Дженнер рассказала про борьбу с акне и выложила фотосессию в стиле ню
Источник материала: Tut.by
Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира по версии журнала Forbes, участница шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер рассказала о своей борьбе с несовершенствами кожи и выложила кадры откровенной фотосессии в своем инстаграм-аккаунте со 114 миллионами подписчиков.
Во время вручения премии «Золотой глобус» в 2018 году Кендалл Дженнер не скрывала последствия борьбы с акне. Ее снимки с несовершенной кожей облетели мировые таблоиды. А позже она рассказала историю своей борьбы за чистое лицо.
— В то время как в мире происходят гораздо более серьезные вещи, я борюсь с прыщами. Это то, с чем я столкнулась уже в подростковом возрасте, и это заставляло меня чувствовать беспокойство, беспомощность и неуверенность. Мы живем в то время, когда мы все «совершенны». Влияние стандартов красоты. Все мы делимся подробностями жизни в интернете и выбираем самые лучшие фото для публикации. Я хотела бы показать молодому поколению, что не все так идеально.
Спустя год девушка победила акне и вновь обратила внимание на волнующую ее тему,
Автором съемки стал известный известный фэшн-дуэт фотографов Мерт Алас и Маркуса Пигготта, который делает снимки звезд в провокационном стиле ню.
Но не все подписчики порадовались за Дженнер. Некоторые заметили, что Кендалл легко об этом говорить, ведь ее финансовые возможности позволяют ей получить лучшее лечение, в отличие от людей со средним достатком.
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Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира рассказала про борьбу с акне
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