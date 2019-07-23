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Супермодель Кендалл Дженнер рассказала про борьбу с акне и выложила фотосессию в стиле ню

24.07.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира по версии журнала Forbes, участница шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер рассказала о своей борьбе с несовершенствами кожи и выложила кадры откровенной фотосессии в своем инстаграм-аккаунте со 114 миллионами подписчиков.

Во время вручения премии «Золотой глобус» в 2018 году Кендалл Дженнер не скрывала последствия борьбы с акне. Ее снимки с несовершенной кожей облетели мировые таблоиды. А позже она рассказала историю своей борьбы за чистое лицо.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kendall (@kendalljenner) 17 Янв 2019 в 3:49 PST

— В то время как в мире происходят гораздо более серьезные вещи, я борюсь с прыщами. Это то, с чем я столкнулась уже в подростковом возрасте, и это заставляло меня чувствовать беспокойство, беспомощность и неуверенность. Мы живем в то время, когда мы все «совершенны». Влияние стандартов красоты.  Все мы делимся подробностями жизни в интернете и выбираем самые лучшие фото для публикации. Я хотела бы показать молодому поколению, что не все так идеально.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kendall (@kendalljenner) 18 Июл 2019 в 7:56 PDT

Спустя год девушка победила акне и вновь обратила внимание на волнующую ее тему, пишет украинский Harper’s Bazaar. Модель опубликовала обнаженную фотосессию в своем профиле инстаграма, подписав ее: «Моя проблема с угрями усугубилась, когда я была в старших классах. Я даже не хотела выходить из дома. Теперь я довольна своей кожей».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Mert Alas (@mertalas) 19 Июл 2019 в 8:50 PDT

Автором съемки стал известный известный фэшн-дуэт фотографов Мерт Алас и Маркуса Пигготта, который делает снимки звезд в провокационном стиле ню.

Но не все подписчики порадовались за Дженнер. Некоторые заметили, что Кендалл легко об этом говорить, ведь ее финансовые возможности позволяют ей получить лучшее лечение, в отличие от людей со средним достатком.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Mert Alas (@mertalas) 17 Июл 2019 в 10:18 PDT

 
 
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Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира рассказала про борьбу с акне
 
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