Супермодель Кендалл Дженнер рассказала про борьбу с акне и выложила фотосессию в стиле ню

Источник материала: Tut.by

Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира по версии журнала Forbes, участница шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер рассказала о своей борьбе с несовершенствами кожи и выложила кадры откровенной фотосессии в своем инстаграм-аккаунте со 114 миллионами подписчиков.

Во время вручения премии «Золотой глобус» в 2018 году Кендалл Дженнер не скрывала последствия борьбы с акне. Ее снимки с несовершенной кожей облетели мировые таблоиды. А позже она рассказала историю своей борьбы за чистое лицо.

— В то время как в мире происходят гораздо более серьезные вещи, я борюсь с прыщами. Это то, с чем я столкнулась уже в подростковом возрасте, и это заставляло меня чувствовать беспокойство, беспомощность и неуверенность. Мы живем в то время, когда мы все «совершенны». Влияние стандартов красоты. Все мы делимся подробностями жизни в интернете и выбираем самые лучшие фото для публикации. Я хотела бы показать молодому поколению, что не все так идеально.

Спустя год девушка победила акне и вновь обратила внимание на волнующую ее тему, пишет украинский Harper’s Bazaar . Модель опубликовала обнаженную фотосессию в своем профиле инстаграма, подписав ее: «Моя проблема с угрями усугубилась, когда я была в старших классах. Я даже не хотела выходить из дома. Теперь я довольна своей кожей».

Автором съемки стал известный известный фэшн-дуэт фотографов Мерт Алас и Маркуса Пигготта, который делает снимки звезд в провокационном стиле ню.

Но не все подписчики порадовались за Дженнер. Некоторые заметили, что Кендалл легко об этом говорить, ведь ее финансовые возможности позволяют ей получить лучшее лечение, в отличие от людей со средним достатком.